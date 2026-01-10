Neige : l’A36 interdite à tout véhicule

Une automobiliste bloquée depuis 12h sur l'A36 nous transfère des photos. Elle est à hauteur du péage de Colombier. | ©DR
Une automobiliste bloquée depuis 12h sur l'A36 nous transfère des photos. Elle est à hauteur du péage de Colombier.
Alerte

Les difficultés de circulation sur l’autoroute A36 sont particulièrement importantes ce samedi 10 janvier. Un arrêté vient d’interdire la circulation de tout véhicule depuis Besançon jusque dans le Territoire de Belfort sur l'A36.

14 h 30.- L’arrêté du préfet de la zone de défense et de sécurité de la zone Est interdit la circulation de tout véhicule sur l’A36:

  • dans le Doubs depuis Ecole-Valentin (Besançon) vers le Territoire de Belfort
  • dans le Haut-Rhin, à partir de l’intersection entre l’A36 et la D1066 (échangeur de Mulhouse -Morschwiller) dans le sens Mulhouse – Territoire de Belfort

Des aires de stockage sont activées depuis 12 h 45 ce samedi, pour l’A6 sur la plateforme douanière d’Ottmarsheim, près de Mulhouse (200 places) et pour l’A29, dans le Jura, au niveau de l’aire du Jura

La circulation est également interdite aux poids lourds, sur l’A36:

  • dans le Haut-Rhin dans le sens Mulhouse -Belfort, à partir de l’échangeur avec l’35
  • dans le Jura, sur la RN 83, de l’intersection de la RN 83 avec l’A39 vers Besançon
  • dans le Doubs, sur la RN 83 dans le sens Jura – Besançon

14 h 15.- Plusieurs poids lourds se sont mis en porte-feuille sur l’A36 au niveau du péage d’Ecot. Les autorités préfectorales viennent de prendre ( 13 h 30) un arrêté interdisant la circulation de tout véhicule dans depuis Besançon jusque dans le Territoire de Belfort. Des mesures sont également prises dans le sens Mulhouse – Belfort.

L’ensemble de la Franche-Comté étant placé en vigilance orange neige-verglas ce samedi 10 janvier, la circulation des poids lourds a été interdite durant tout le week-end sur l’A36, entre les échangeurs d’École-Valentin (Besançon) et Belfort-Nord, dans les deux sens, La RN57 entre Morre et la Suisse, dans les deux sens, la RN 1019, qui relie Vesoul à la Suisse. Cependant, la préfecture du Doubs, lors d’un point à 13 h, constatait que, sur l’A36, la circulation se faisait sur une seule voie à hauteur du péage d’Ecot. « De forts ralentissements sont également observés dans le secteur de Baume-les-Dames», indiquait le communiqué du préfet du Doubs. Toujours dans le Doubs, des déviations sont en place et le stockage des poids lourds s’effectue sur la RN 57 ; la circulation est très difficile sur la RD83.
Dans le Territoire de Belfort, un bouchon s’est formé au niveau du péage de Fontaine dans le sens Mulhouse -Belfort. La préfecture du territoire de Belfort indique que les poids lourds sont réorientés sur l’A36 dans le sens Belfort – Mulhouse et vont être stockés jusqu’à lundi. La Croix Rouge doit intervenir pour s’assurer que les routiers disposent du nécessaire pour passer le week-end dans les véhicules.

Sur la RN 1019, aucun poids lourd ne s’est présenté en provenance de la Suisse ou de Haute-Saône
Sur le réseau secondaire, la préfecture du Territoire de Belfort ne signale pas de difficulté particulière. Mais les chutes de neiges sont telles que les chaussées redeviennent blanches très rapidement après le passage des chasse-neige.

Concernant le match FC Sochaux / Lens, une cellule de crise doit se réunir ce samedi à 14 h autour du préfet (services de secours, collectivités locales FCSM et Fédération de foot) afin d’évoquer un éventuel report.

Plus d’informations à venir.

