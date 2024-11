Nina, une Belfortaine bloquée toute la nuit sur l’autoroute A 36 à cause de la neige

La voiture de Nina est bloquée entre plusieurs poids lourds. Elle n’a quasiment pas avancé depuis 19 h. Et plus du tout depuis 23 h. Elle est partie en direction de Dijon, vers 18h30, pour trois jours de formation. Par chance, elle avait fait le plein de carburant et avait emmené à manger. Son moteur a donc tourné toute la nuit lui permettant de rester au chaud. Ce n’est pas le cas de tout le monde. “On a vu une dame avec son mari, dans une voiture électrique, raconte Frédérique Lopin, 40 ans, bloquée elle-aussi. Ils n’ont plus de batterie depuis 1 h.