DIRECT – Neige et verglas : la circulation sur l’A36 bloquée, l’accès fortement déconseillé

Entre 15 et 20 centimètres de neige ont été relevé par endroit dans le nord Franche-Comté et la vigilance orange neige et verglas n’a pas encore été levé pour le Territoire de Belfort, la Haute-Saône, le Doubs.

Depuis jeudi soir, des camions sont bloqués sur l’autoroute A36, à hauteur de la sortie 9 Sochaux-Exincourt dans le sens Montbéliard-Besançon. l’APRR recommande d’éviter l’autoroute dans les deux sens de circulation. Le trafic est perturbé de Mulhouse à l’Isle-sur-le-Doubs. La situation est particulièrement compliquée dans le secteur de Montbéliard. L’A36 est d’ailleurs interdite par un arrêté préfectoral aux camions de plus de 7,5 tonnes dans les deux sens entre Mulhouse et Saint-Vit, dans le Doubs, jusqu’à 10h.

> Selon France Bleu Belfort-Montbéliard, à 8h, l’A36 est toujours bloquée dans le sens Montbéliard-Besançon, avec des camions sur les trois voies de circulation. Les chauffeurs poids-lourds ont dormi sur place, et le verglas les empêche de repartir de ce vendredi matin, créant un bouchon de 10 km. Selon le pointage de la préfecture du Doubs, une centaine de camions ont été bloqués entre Montbéliard et Belfort.

Quant aux transports en commun, ce vendredi matin, au vue des gelées encore annoncées, la préfecture du Doubs a suspendu les transports scolaires jusqu’à 12h dans le pays de Montbéliard et les transport Evolity sont à l’arrêt. Quant au réseau de bus belfortain Optymo, le trafic n’est pas entièrement interrompu mais un certain nombre de lignes ne sont pas desservies (voir ici).

> À 9h10, Thibault Quartier, journaliste au Trois, parti sur les routes, informe que l’autoroute est congestionné à hauteur de l’échangeur de Sevenans dans l’axe Belfort-Besançon (petite vitesse de 10 km/h). Le bouchon démarre peu avant. Dans l’autre sens, la circulation est fluide.

[plus d’infos à venir]