Le match Sochaux-Lens reporté à dimanche à 14 h

La préfecture du Doubs a annoncé en début d’après-midi le report de la rencontre opposant le FC Sochaux-Montbéliard au Racing clubb de Lens (voir notre direct sur les conséquences des chutes de neige), initialement programmée à 21h, ce samedi 20 janvier dans le cadre des 16e de finale de Coupe de France.
Le match est reporté à ce dimanche 11 janvier à 14 h. « Compte tenu des conditions météorologiques et de circulation particulièrement difficiles, et afin de préserver la sécurité des supporters, le préfet du Doubs, Rémi Bastille, a décidé de reporter la rencontre FCSM-Lens prévue ce soir à 21h (samedi 10 janvier, NDLR) au stade Bonal, indique le communiqué. En concertation avec les services de l’État, les collectivités, les clubs, la direction du stade Bonal et la Fédération française de football, la décision a été prise de reporter la rencontre au dimanche 11 janvier 2026 à 14 h. »
Les billets du match FC Sochaux-Lens de samedi valables dimanche
Le FC Sochaux confirme l’information, dans un communiqué. « Le FC Sochaux-Montbéliard remercie le Racing Club de Lens pour sa coopération et son accord concernant ce report, permettant ainsi d’accueillir le public au stade Bonal dans des conditions optimales de sécurité et d’organisation. L’ensemble des billets déjà achetés reste valable pour la nouvelle date de la rencontre. Afin de faciliter l’accueil des spectateurs, le club mettra en place des dispositifs de stationnement supplémentaires, dont les modalités seront précisées prochainement. »
Des parkings gratuits à Montbéliard
De son côté, la Ville de Montbéliard annonce que, « afin de faciliter tant que possible l’accès du public au stade, la Ville de Montbéliard ouvrira et mettra gracieusement à disposition les parkings Velotte, des Blancheries et des Alliés, à partir de 11 heures. Il est néanmoins nécessaire de prendre un ticket pour pouvoir accéder aux ouvrages (gratuitement). »