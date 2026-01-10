Le match Sochaux-Lens reporté à dimanche à 14 h

La préfecture du Doubs a annoncé en début d’après-midi le report de la rencontre opposant le FC Sochaux-Montbéliard au Racing clubb de Lens (voir notre direct sur les conséquences des chutes de neige), initialement programmée à 21h, ce samedi 20 janvier dans le cadre des 16e de finale de Coupe de France.

Le match est reporté à ce dimanche 11 janvier à 14 h. « Compte tenu des conditions météorologiques et de circulation particulièrement difficiles, et afin de préserver la sécurité des supporters, le préfet du Doubs, Rémi Bastille, a décidé de reporter la rencontre FCSM-Lens prévue ce soir à 21h (samedi 10 janvier, NDLR) au stade Bonal, indique le communiqué. En concertation avec les services de l’État, les collectivités, les clubs, la direction du stade Bonal et la Fédération française de football, la décision a été prise de reporter la rencontre au dimanche 11 janvier 2026 à 14 h. »