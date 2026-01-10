,

Le match Sochaux-Lens reporté à dimanche à 14 h

Une couche de neige est apparue ce jeudi 8 janvier aux abords du stade Bonal.
Terideal est en charge de l'entretien de la pelouse du FC Sochaux-Montbéliard. | ©Le Trois – Jade Belleville
Alerte

La préfecture du Doubs annonce que la rencontre de Coupe de France entre le FC Sochaux-Montbéliard et le Racing Club de Lens est reportée à ce dimanche 11 janvier à 14 h.

La préfecture du Doubs a annoncé en début d’après-midi le report de la rencontre opposant le FC Sochaux-Montbéliard au Racing clubb de Lens (voir notre direct sur les conséquences des chutes de neige), initialement programmée à 21h, ce samedi 20 janvier dans le cadre des 16e de finale de Coupe de France.

Le match est reporté à ce dimanche 11 janvier à 14 h. « Compte tenu des conditions météorologiques et de circulation particulièrement difficiles, et afin de préserver la sécurité des supporters, le préfet du Doubs, Rémi Bastille, a décidé de reporter la rencontre FCSM-Lens prévue ce soir à 21h (samedi 10 janvier, NDLR) au stade Bonal, indique le communiqué. En concertation avec les services de l’État, les collectivités, les clubs, la direction du stade Bonal et la Fédération française de football, la décision a été prise de reporter la rencontre au dimanche 11 janvier 2026 à 14 h. »

Les billets du match FC Sochaux-Lens de samedi valables dimanche

Le FC Sochaux confirme l’information, dans un communiqué. « Le FC Sochaux-Montbéliard remercie le Racing Club de Lens pour sa coopération et son accord concernant ce report, permettant ainsi d’accueillir le public au stade Bonal dans des conditions optimales de sécurité et d’organisation. L’ensemble des billets déjà achetés reste valable pour la nouvelle date de la rencontre. Afin de faciliter l’accueil des spectateurs, le club mettra en place des dispositifs de stationnement supplémentaires, dont les modalités seront précisées prochainement. »

Des parkings gratuits à Montbéliard

De son côté, la Ville de Montbéliard annonce que, « afin de faciliter tant que possible l’accès du public au stade, la Ville de Montbéliard ouvrira et mettra gracieusement à disposition les parkings Velotte, des Blancheries et des Alliés, à partir de 11 heures. Il est néanmoins nécessaire de prendre un ticket pour pouvoir accéder aux ouvrages (gratuitement). »

Nos derniers articles

Une automobiliste bloquée depuis 12h sur l'A36 nous transfère des photos. Elle est à hauteur du péage de Colombier. | ©DR

[DIRECT] L’A36 interdite à tout véhicule et Sochaux-Lens reporté

Les difficultés de circulation sur l’autoroute A36 sont particulièrement importantes ce samedi 10 janvier. Le match FC Sochaux - RC Lens est reporté à dimanche.
La neige est de retour sur le massif du Ballon d'Alsace. | archives © Le Trois P.-Y.R.

Les pistes du Ballon d’Alsace ouvertes

La station de ski du Ballon d’Alsace annonce l’ouverture de ses pistes dès ce samedi 10 janvier. Attention toutefois aux conditions de circulation ce samedi, placé en vigilance orange.
En 2024, 6,3 millions d'euros ont été redressés par l'Urssaf Franche-Comté. | ©Adobe stock

Emploi privé : les indicateurs de l’Urssaf dans le rouge dans le Territoire de Belfort

Selon les dernières données de l’Urssaf, la Bourgogne-Franche-Comté a perdu 980 postes dans les entreprises privées troisième trimestre de 2025. Le Territoire de Belfort en a perdu 180, et tous les secteurs d’activité sont touchés. Le Doubs est aussi fortement couché, en raison essentiellement de l’industrie. La Haute-Saône est stable.

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

101 Appartements8 Immeubles52 Maisons16 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC