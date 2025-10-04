PUB
,

FC Sochaux : l’étonnante méthode de la commission de discipline après Villefranche

Le stade Bonal, du FC Sochaux-Montbéliard.
Des sanctions lourdes sont infligées au FC Sochaux-Montbéliard après le match contre Villefranche. | ©Le Trois – illustration
En bref

Le FC Sochaux-Montbéliard a appris jeudi trois sanctions lourdes à l’encontre de Mehdi Jeannin, Arthur Vitelli et Julien Cordonier, à la suite du match contre Villefranche, le 19 septembre. Ce samedi, la commission de discipline revient sur sa décision et décide (enfin) d'auditonner le club.

La défaite contre Villefranche-sur-Saône était déjà amère (lire notre article). La blessure d’Alexandre Pierre était dure à avaler(lire notre article). Mais là, la situation devenait rance. À la suite de ce match, plusieurs sanctions ont été infligées au FC Sochaux-Montbéliard par la commission de discipline de la Fédération française de football. La surprise a été totale, ce jeudi, quand le club l’a appris.

Trois matches de suspension pour Mehdi Jeannin (date d’effet au 6 octobre), un mois de suspension pour Julien Cordonnier, le directeur sportif, et trois matches de suspension pour Arthur Vitelli (dont un match automatique, dans le cadre de son exclusion à la 94e minute pour un second avertissement). Le club déplorait surtout la méthode de la commission, qui a refusé « d’organiser une audition permettant d’apporter des explications et des éléments concrets ». Le FC Sochaux engageait alors un appel et mobilisait ses réseaux fédéraux pour s’étonner de cette situation. Il avait aussi piqué la fédération quant à ses ambitions de professionnalisation. Le club « constate que le chemin vers un championnat professionnel (avec une Ligue 3, NDLR), annoncé pour la saison prochaine, reste encore très long ».

Ce samedi, revirement de situation.  « La Commission fédérale de discipline de la Fédération Française de Football a informé le FCSM du retrait de cette décision« , informe le FC Sochaux-Montbéliard, sr X. Le club sera auditionné ce jeudi 9 octobre 2025. Il pourra présenter ses éléments. 

Julien Cordonnier pris à partie par un vigile

Selon L’Est Républicain, « une échauffourée [avait] éclaté lorsque Julien Cordonnier a été plaqué contre le grillage par le service de sécurité local, qui n’avait pas reconnu le manager général du FCSM [à la fin du match en voulant rejoindre les vestiaires] », écrit le quotidien. D’ajouter : « En voulant séparer du monde, Mehdi Jeannin a reçu une gifle d’un spectateur de Villefranche qui n’avait rien à faire dans cette zone et qui a déguerpi illico presto. »

« La sévérité de la sanction infligée à Arthur Vitelli apparaît déjà discutable, mais celles prononcées contre Julien Cordonnier et, surtout, contre Mehdi Jeannin sont totalement incompréhensibles », écrivait, jeudi, le FC Sochaux-Montbéliard dans un communiqué, diffusé sur X. Le club ajoutait encore : « Ce dernier (Mehdi Jeannin, NDLR) a en effet subi des faits de violence en marge de la rencontre, et se retrouve pourtant sanctionné. »

Ce samedi, le FCSM prenait « acte » du rétropédalage de la commission de discipline. Il « reste pleinement mobilisé pour défendre ses joueurs et dirigeants dans le cadre de cette nouvelle procédure ».

Avec la nouvelle défaite des Jaune et Bleu à Concarneau, ce vendredi (lire notre article), la première semaine d’octobre est vraiment difficile pour le FC Sochaux-Montbéliard. 

Nos derniers articles

Une piste cyclable est aménagée entre Lougres et Bavans.

Une piste cyclable aménagée entre Lougres et Bavans

Pays de Montbéliard Agglomération poursuit le déploiement de son schéma cyclable. Il lance les travaux d’une voie verte entre Lougres et Bavans.
Damien Meslot, président du Grand Belfort, Christiane Einhorn, conseillère municipale déléguée au bien-être animal à la Ville de Belfort et présidente du SIFOU et Florian Bouquet, président du conseil départemental, découvrent le chantier, avec les explications de l'architecte.

Le nouveau refuge pour animaux sort de terre à Danjoutin

La fin du chantier est prévue fin juillet et l’entrée en fonction des locaux en septembre ou octobre. Le nouveau refuge pour animaux perdus ou abandonnés, ainsi que la fourrière sont en cours de construction.
,
Le FC Sochaux-Montbéliard a perdu contre l'US Concarneau, ce 3 octobre.

Le FC Sochaux-Montbéliard revient bredouille de Concarneau

Le FC Sochaux-Montbéliard s'est incliné à Concarneau, ce vendredi 3 octobre. Les Jaune et Bleu ont perdu 1 but à 0. Les Bretons ont ouvert la marque dès la 5e minute.

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

101 Appartements8 Immeubles52 Maisons16 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC