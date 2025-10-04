FC Sochaux : l’étonnante méthode de la commission de discipline après Villefranche

La défaite contre Villefranche-sur-Saône était déjà amère (lire notre article). La blessure d’Alexandre Pierre était dure à avaler(lire notre article). Mais là, la situation devenait rance. À la suite de ce match, plusieurs sanctions ont été infligées au FC Sochaux-Montbéliard par la commission de discipline de la Fédération française de football. La surprise a été totale, ce jeudi, quand le club l’a appris.
Trois matches de suspension pour Mehdi Jeannin (date d’effet au 6 octobre), un mois de suspension pour Julien Cordonnier, le directeur sportif, et trois matches de suspension pour Arthur Vitelli (dont un match automatique, dans le cadre de son exclusion à la 94e minute pour un second avertissement). Le club déplorait surtout la méthode de la commission, qui a refusé « d’organiser une audition permettant d’apporter des explications et des éléments concrets ». Le FC Sochaux engageait alors un appel et mobilisait ses réseaux fédéraux pour s’étonner de cette situation. Il avait aussi piqué la fédération quant à ses ambitions de professionnalisation. Le club « constate que le chemin vers un championnat professionnel (avec une Ligue 3, NDLR), annoncé pour la saison prochaine, reste encore très long ».
Ce samedi, revirement de situation. « La Commission fédérale de discipline de la Fédération Française de Football a informé le FCSM du retrait de cette décision« , informe le FC Sochaux-Montbéliard, sr X. Le club sera auditionné ce jeudi 9 octobre 2025. Il pourra présenter ses éléments.
🚨 Retrait des sanctions et audition ce jeudi 9 octobre— FC Sochaux-Montbéliard (@FCSM_officiel) October 4, 2025
À la suite de l’action engagée par le club après les sanctions prononcées le 2 octobre, la Commission fédérale de discipline de la Fédération Française de Football a informé le FCSM du retrait de cette décision.
Julien Cordonnier pris à partie par un vigile
Selon L’Est Républicain, « une échauffourée [avait] éclaté lorsque Julien Cordonnier a été plaqué contre le grillage par le service de sécurité local, qui n’avait pas reconnu le manager général du FCSM [à la fin du match en voulant rejoindre les vestiaires] », écrit le quotidien. D’ajouter : « En voulant séparer du monde, Mehdi Jeannin a reçu une gifle d’un spectateur de Villefranche qui n’avait rien à faire dans cette zone et qui a déguerpi illico presto. »
« La sévérité de la sanction infligée à Arthur Vitelli apparaît déjà discutable, mais celles prononcées contre Julien Cordonnier et, surtout, contre Mehdi Jeannin sont totalement incompréhensibles », écrivait, jeudi, le FC Sochaux-Montbéliard dans un communiqué, diffusé sur X. Le club ajoutait encore : « Ce dernier (Mehdi Jeannin, NDLR) a en effet subi des faits de violence en marge de la rencontre, et se retrouve pourtant sanctionné. »
Ce samedi, le FCSM prenait « acte » du rétropédalage de la commission de discipline. Il « reste pleinement mobilisé pour défendre ses joueurs et dirigeants dans le cadre de cette nouvelle procédure ».
Avec la nouvelle défaite des Jaune et Bleu à Concarneau, ce vendredi (lire notre article), la première semaine d’octobre est vraiment difficile pour le FC Sochaux-Montbéliard.
🚨 Commission de discipline : le FCSM s’exprime et fera appel— FC Sochaux-Montbéliard (@FCSM_officiel) October 2, 2025
À la suite du match face au FC Villefranche Beaujolais, la commission de discipline de la Fédération Française de Football a infligé plusieurs sanctions au FCSM : trois matches de suspension pour Mehdi Jeannin (date… pic.twitter.com/V3VUZhYar7