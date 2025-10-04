FC Sochaux : l’étonnante méthode de la commission de discipline après Villefranche

La défaite contre Villefranche-sur-Saône était déjà amère (lire notre article). La blessure d’Alexandre Pierre était dure à avaler(lire notre article). Mais là, la situation devenait rance. À la suite de ce match, plusieurs sanctions ont été infligées au FC Sochaux-Montbéliard par la commission de discipline de la Fédération française de football. La surprise a été totale, ce jeudi, quand le club l’a appris.

Trois matches de suspension pour Mehdi Jeannin (date d’effet au 6 octobre), un mois de suspension pour Julien Cordonnier, le directeur sportif, et trois matches de suspension pour Arthur Vitelli (dont un match automatique, dans le cadre de son exclusion à la 94e minute pour un second avertissement). Le club déplorait surtout la méthode de la commission, qui a refusé « d’organiser une audition permettant d’apporter des explications et des éléments concrets ». Le FC Sochaux engageait alors un appel et mobilisait ses réseaux fédéraux pour s’étonner de cette situation. Il avait aussi piqué la fédération quant à ses ambitions de professionnalisation. Le club « constate que le chemin vers un championnat professionnel (avec une Ligue 3, NDLR), annoncé pour la saison prochaine, reste encore très long ».

Ce samedi, revirement de situation. « La Commission fédérale de discipline de la Fédération Française de Football a informé le FCSM du retrait de cette décision« , informe le FC Sochaux-Montbéliard, sr X. Le club sera auditionné ce jeudi 9 octobre 2025. Il pourra présenter ses éléments.