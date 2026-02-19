FC Sochaux : les infos à retenir avec le déplacement à Caen

Le contexte
Sept victoires sans défaite. Mais trois matchs nuls de suite au goût amer. On a le sentiment que les joueurs du FC Sochaux-Montbéliard peuvent faire mieux. Et qu’ils doivent faire mieux. Pour autant, les Jaune et Bleu sont solidement attachés à la 3e place, au contact du duo de tête que sont Dijon et Rouen. Le match contre le Stade Malherbe Caen, qui n’a pas encore abandonné ses espoirs de montée, sera plus ouvert que le match à domicile contre Paris 13 Atletico. Un élément à gommer : la mauvaise manie d’encaisser des buts ces dernières semaines, alors que les adversaires sont pas ou très peu dangereux.
L'adversaire
Le Stade Malherbe Caen est 9e du championnat, avec 26 points. L’équipe est taillée pour le haut de tableau. Elle a de l’expérience, un ancien international dans ses rangs (Yann M’Vila) et un gardien, Anthony Mandréa, qui a participé à la Coupe d’Afrique des Nations, avec l’Algérie. Elle n’est pas à sa place. Mais enchaîne les matchs nuls : 11 depuis le début de saison. C’est l’équipe qui en a le plus enregistrés. Le milieu de terrain est particulièrement solide et avait fait souffrir Sochaux à Bonal, au match aller (lire notre article). L’équipe a déjà encaissé 20 buts depuis le début de saison.
La phrase du coach
« Nous sommes en droit d’attendre mieux de certains joueurs. » En conférence de presse, ce jeudi, le coach Vincent Hognon a passer quelques messages. Il demande un niveau de performance individuelle plus homogène. Il attend aussi plus, « offensivement », des rentrants, tout en « ne jetant pas la pierre » aux remplaçants, car des titulaires doivent aussi monter le curseur. Plus exigeant, le coach, mais aussi conscient du positif qu’il y a. Le dernier en date : la capacité de ses joueurs à revenir au score contre Paris 13 Atletico, la semaine passée (lire notre article).
Le joueur
Le milieu de terrain Julien Masson, clé de voûte du système, a reconnu une légère baisse de forme à la sortie de l’hiver, liée à quelques pépins physiques lors de la préparation de janvier. Il retrouve peu à peu ses moyens, confirme-t-il. Face à une figure du poste, Yann M’Vila, contre Caen, il ne veut pas « sur-jouer ». « À nous de gagner les duels », assure-t-il, alors.
Le chiffre
19, le nombre de buts inscrits par le trio offensif sochalien depuis le début de saison : 7 buts pour Benjamin Gomel ; 6 buts pour Aymen Boutoutaou ; et 6 buts pour Kapit Djoco. Cela représente les deux tiers des buts inscrits par le FC Sochaux-Montbéliard en championnat de National depuis le début de saison (30).