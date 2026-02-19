FC Sochaux : les infos à retenir avec le déplacement à Caen

Le Stade Malherbe Caen est 9e du championnat, avec 26 points. L’équipe est taillée pour le haut de tableau. Elle a de l’expérience, un ancien international dans ses rangs (Yann M’Vila) et un gardien, Anthony Mandréa, qui a participé à la Coupe d’Afrique des Nations, avec l’Algérie. Elle n’est pas à sa place. Mais enchaîne les matchs nuls : 11 depuis le début de saison. C’est l’équipe qui en a le plus enregistrés. Le milieu de terrain est particulièrement solide et avait fait souffrir Sochaux à Bonal, au match aller (lire notre article). L’équipe a déjà encaissé 20 buts depuis le début de saison.