Le FC Sochaux-Montbéliard fait match nul contre Caen

Le FC Sochaux-Montbéliard et le Stade Malherbe de Caen se sépare sur un score de parité, 1 but partout (revoir le match). Les Jaune et Bleu avaient ouvert la marque à la 79e minute, sur un bon mouvement collectif, par Kapit Djoco. Ils semblaient avoir fait le plus dur. Mais Caen a égalisé quelques minutes après. Les Sochaliens ont poussé pour essayer d’emporter la victoire. Sans succès.
C’est le premier match nul de la saison. Le FC Sochaux-Montbéliard compte 4 victoires, 1 défaite et 1 match nul. Le 19 septembre, il se déplace à Villefranche-sur-Saône. Il conserve la tête du championnat. Versailles, deuxième, compte deux matchs en moins. Rouen, 3e, a deux points de moins.
13 193 spectateurs ont participé à cette rencontre, la plus forte influence de la saison. L’ambiance était forte à Bonal.
🏁 𝐅𝐢𝐧 𝐝𝐮 𝐦𝐚𝐭𝐜𝐡.— FC Sochaux-Montbéliard (@FCSM_officiel) September 12, 2025
