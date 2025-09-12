PUB
,

[VIDÉO] Revivez le match nul du FC Sochaux contre Caen

Les joueurs du FC Sochaux-Montbéliard contre le Stade briochin, le 29 août 2025.
Les joueurs du FC Sochaux-Montbéliard contre le Stade briochin, le 29 août 2025. | ©FCSM
DIRECT

Le FC Sochaux-Montbéliard et le Stade Malherbe de Caen ont fait match nul, 1 but partout, ce vendredi 12 septembre, au stade Bonal. Les Jaune et Bleu sont toujours leaders.

Après cinq journées, le FC Sochaux-Montbéliard est premier du championnat de National, avec quatre victoires et une défaite. Surtout, il propose un contenu convaincant. Ce vendredi 12 septembre, il affronte le Stade Mlaherbe de Caen, au stade Bonal. Un match qui apparait comme un premier choc dans cette saison 2025-2026 (lire notre article)

Nos derniers articles

, ,
Kapit Djoco, attaquant du FC Sochaux-Montbéliard.

Le FC Sochaux-Montbéliard fait match nul contre Caen

Le FC Sochaux-Montbéliard fait match nul contre le Stade Malherbe de Caen, 1 but partout. Le FCSM a ouvert le score avant de se faire rattraper, quelques minutes après. 13 193 spectateurs se sont déplacés pour ce premier choc du championnat.
Les galeries Lafayette de Belfort, faubourg de France, à Belfort.

Belfort : le bâtiment des Nouvelles Galeries racheté

Le maire de Belfort, Damien Meslot annonce un accord entre Tandem et le propriétaire des Galeries Lafayette pour le rachat du bâtiment emblématique du faubourg de France. Les Nouvelles Galeries loueront 8 200 m² sur les 13 224 m² de surface totale.
,
Bus to Bonal, le bus gratuit pour le match des Socios. | ©Sam Coulon - Sociochaux

Sociochaux rouvre la porte à de nouveaux membres pour 2025-2026

Sociochaux relance sa campagne d’adhésion. Les supporters qui avaient manqué l’occasion en 2023 peuvent désormais devenir Socios et contribuer à la reconstruction du club, avec un projet tourné vers le centre de formation et la création d’un mur des Socios à Bonal.

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

101 Appartements8 Immeubles52 Maisons16 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC