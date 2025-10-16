FC Sochaux : les infos à retenir avant la réception d’Aubagne

Un début de saison intense. Des blessures. Des suspensions. On a sollicité des joueurs plus que prévus. Et on a constaté que certains ont manqué de jus, au début de l’automne. La coupure de la Coupe de France a régénéré les corps assure le coach. À l’entraînement, cette semaine, les joueurs ont retrouvé « du gaz ». Surtout que pour voir loin, il faut être « intraitable » à domicile insiste le défenseur Mathieu Peybernes, pour souligner l’enjeu de la rencontre à venir. L’attente du coach pour y répondre, de l’intensité. : « Je ne veux pas être déçu de l’allant de mon équipe. »