FC Sochaux : les infos à retenir avant la réception d’Aubagne

Le défenseur du FC Sochaux-Montbéliard, Mathieu Peybernes.
Le défenseur du FC Sochaux-Montbéliard, Mathieu Peybernes, en août 2025 contre le Stade briochin. | ©FSCM – Christian Lemontey
Décryptage

Le FC Sochaux-Montbéliard accueille le Sporting-club Aubagne Air-Bel, ce vendredi 17 octobre, dans le cadre de la 10e journée de championnat de National. Un premier tournant dans la saison. Un match à suivre en direct sur letrois.info, à partir de 19h25.

Le contexte

1 point sur 9, depuis le 12 septembre, c’est peu. Les Jaune et Bleu veulent retrouver la dynamique du début de saison et se relancer en championnat après deux défaites : l’une rageante à Villefranche, l’autre décevante à Concarneau. Et profiter d’un retour à Bonal en championnat – ils n’y ont joué que trois fois depuis le début de la saison (!) – pour retrouver de l’allant et effacer la déception. Après Aubagne, plusieurs adversaires directs se profilent avec Versailles, Fleury ou encore Dijon, le 21 novembre.

L'adversaire

Le Sporting club Aubagne Air-Bel se présente à Bonal dans de bonnes dispositions. Le club des Bouches-du-Rhône est 7e avec 13 points. Surtout, il ne compte qu’une défaite, enregistrée lors de la 1re journée, contre le Stade malherbe Caen : 3 à 0. C’est une équipe « dure à jouer », confirme Vincent Hognon. Elle montre de très « bonnes choses ». Aubagne a déjà marqué 10 buts depuis le début de saison ; leur meilleur buteur, Karim Chaban, compte trois réalisations.

L'état d'esprit

Un début de saison intense. Des blessures. Des suspensions. On a sollicité des joueurs plus que prévus. Et on a constaté que certains ont manqué de jus, au début de l’automne. La coupure de la Coupe de France a régénéré les corps assure le coach. À l’entraînement, cette semaine, les joueurs ont retrouvé « du gaz ». Surtout que pour voir loin, il faut être « intraitable » à domicile insiste le défenseur Mathieu Peybernes, pour souligner l’enjeu de la rencontre à venir. L’attente du coach pour y répondre, de l’intensité. : « Je ne veux pas être déçu de l’allant de mon équipe. »

La phrase du coach

« Sans marquer, on ne peut pas gagner ! » Deux défaites et zéro but. C’est le bilan des deux dernières journées de National pour le FC Sochaux, qui reste pourtant 3e meilleure attaque du championnat avec 13 réalisations. La victoire en coupe de France a redonné de la confiance (lire notre article), avec 6 buts inscrits. Il faut confirmer.

Le joueur

Mathieu Peybernes est de retour en défense centrale, après avoir été suspendu contre Concarneau. Après sa blessure du début de saison et cette suspension, il y a un brin de revanche pour le joueur, surtout dans un contexte moins favorable pour les Jaune et Bleu. Sa volonté : garantir la « solidité défensive », qui faisait la force du FCSM la saison dernière.

Le chiffre

4. C’est le nombre de matchs que joue le FCSM, en deux semaines, avec trois journées de championnat (Aubagne le 17 octobre, à Quevilly-Rouen le 21 octobre et contre Versailles le 31 octobre) et un match de Coupe de France, contre Pont-de-Roide-Vermondans (notre article), vraisemblablement joué dans l’après-midi du samedi 25 octobre.

Le point sur l'effectif

Boubacar Fofana est à l’infirmerie depuis deux mois. Toujours aussi prudent dans sa prise de parole à ce sujet, le coach Vincent Hognon annonce du mieux et moins de douleurs. Mehdi Jeannin est suspendu à la suite du match contre Villefranche (notre article), sans avoir pris de carton et sans être sur la feuille de match, a rappelé, narquois, Vincent Hognon. Elson Mendes est aussi suspendu pour ce match, après un 3e carton jaune. Après sa blessure à Villefranche, Alexandre Pierre retrouve les cages.

