PUB
,

Coupe de France : le FC Sochaux affrontera Pont-de-Roide-Vermondans

Kapit Djoco, attaquant du FC Sochaux-Montbéliard.
Kapit Djoco avait marqué contre l'AS Audincourt, au 5e tour de Coupe de France. | ©FCSM
En bref

Le tirage au sort de la Coupe de France offre un nouveau derby du pays de Montbéliard, pour le 6e tour. L'US Pont-de-Roide-Vermondans recevra les professionnels du FC Sochaux-Montbéliard.

C’est un nouveau derby du pays de Montbéliard que propose la Coupe de France, pour le 6e tour. Après l’AS Audincourt, le FC Sochaux-Montbéliard affronte l’US Pont-de-Roide-Vermondans. Le match est programmé le week-end du 25 et du 26 octobre.

Au tour précédent, les Jaune et Bleu se sont imposés 6 à 0 (lire notre article) ; le club d’Audincourt avait décidé d’organiser le match au stade Bonal, réunissant 3000 spectateurs. Pont-de-Roide a gagné contre l’US Doubs, 2 buts à 1.

Pont-de-Roide-Vermondans joue 3 niveaux en-dessous du FC Sochaux

Pont-de-Roide est pensionnaire de Régional 1, comme l’AS Audincourt, trois divisions en-dessous du FCSM. Belfort (N3) affronte le FC Villars-Saint-Maurice-Blussans (R2) et Héricourt (R3) accueille le Racing Besançon (N3).

En attendant le match de Coupe de France, le FC Sochaux retrouve le championnat de National, ce vendredi 17 octobre, à Bonal, contre Aubagne (lire notre article).

Nos derniers articles

,
Xavier Thévenot, Bartolino et Sandro Nardis, Baptiste Vautherin, Mikaël Largot et Pascal Groll sont actionnaires du FC Sochaux-Montbéliard et membres du conseil de surveillance du club. | ©Le Trois – Thibault Quartier

Le FC Sochaux-Montbéliard, passionnément, à la folie !

Ils sont actionnaires du FC Sochaux-Montbéliard, membres du conseil de surveillance, organe de gouvernance du club. Ils ont tous un lien affectif avec le club. Lors du sauvetage, ils ont fait partie des premiers à se mobiliser pour construire un nouveau groupe d’actionnaires. Aujourd’hui, ils racontent cette décision.
Unité mobile de vaccination de Jussieu secours, à l'UTBM, à Sevenans, lors du covid.

La campagne de vaccination contre le covid et la grippe est lancée

L'agence régionale de santé Bourgogne-Franche-Comté lance la campagne de vaccination contre le covid et la grippe. Près de 800 000 personnes cibles ont été identifiées. Mais l'agence souligne aussi que se vacciner permet de protéger plus efficacement les plus vulnérables.
Le procureur de la République de Mulhouse, Nicolas Heitz, en 2024, lorsqu'il était en poste à Saint-Brieuc.

Mulhouse : une ado se suicide quelques heures après avoir porté plainte pour harcèlement

Une adolescente de 17 ans s'est suicidée dans la nuit de dimanche à lundi au domicile familial à Mulhouse (Haut-Rhin), quelques heures après avoir porté plainte pour violences et harcèlement moral, a indiqué mardi le procureur.

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

101 Appartements8 Immeubles52 Maisons16 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC