Coupe de France : le FC Sochaux affrontera Pont-de-Roide-Vermondans

Au tour précédent, les Jaune et Bleu se sont imposés 6 à 0 (lire notre article) ; le club d’Audincourt avait décidé d’organiser le match au stade Bonal, réunissant 3000 spectateurs. Pont-de-Roide a gagné contre l’US Doubs, 2 buts à 1.
Pont-de-Roide-Vermondans joue 3 niveaux en-dessous du FC Sochaux
En attendant le match de Coupe de France, le FC Sochaux retrouve le championnat de National, ce vendredi 17 octobre, à Bonal, contre Aubagne (lire notre article).
🗓️🏆 Le tirage au sort du 6e tour de la @coupedefranceCA a eu lieu ce mardi 14 octobre à Salins-Les-Bains.— FC Sochaux-Montbéliard (@FCSM_officiel) October 14, 2025
⚔️ Après avoir battu l'AS Audincourt, le FCSM se déplacera sur la pelouse de l'US Pont-de-Roide Vermondans, pensionnaire de R1 le week-end du 25 octobre 2025.#USPVFCSM pic.twitter.com/1V7wbnRUsB