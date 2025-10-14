Le FC Sochaux reçoit Aubagne vendredi 17 octobre à Bonal

Contre l’AS Audincourt, le FC Sochaux a assuré l’essentiel, samedi : la qualification au 6e tour de la Coupe de France, en retrouvant de l’allant offensif (lire notre article). Avec 6 buts, les Sochaliens ont montré une certaine efficacité devant le but, qui les fuyait depuis le match à Villefranche-sur-Saône. La jeunesse s’est montrée (Sidibé, Loubao, Vétro) et les titulaires ont corsé l’addition en fin de match (Boutoutaou, Djoco et Gomel).
Vendredi 17 octobre, le FC Sochaux-Montbéliard reçoit Aubagne FC, à 19 h 30, au stade Bonal. Aubagne et le FC Sochaux-Montbéliard sont à égalité, avec 13 points, et sont respectivement 7e et 6e. Les Jaune et Bleu veulent retrouver la dynamique de l’été, qui s’est arrêtée fin septembre, et reprendre leur marche en avant.
Sochaux et Aubagne à égalité, avec 13 points
Lors de la dernière journée, Aubagne a fait match nul contre Dijon, alors que Sochaux a perdu à Concarneau. Sochaux compte quatre victoires alors qu’Aubagne n’en compte que trois. C’est l’occasion, pour Sochaux, de prendre de la distance avec un concurrent direct.
Le FC Sochaux-Montbéliard devra faire sans Arthur Vitelli ni Medhi Jeannin, suspendus à la suite du match contre Villefranche (lire notre article).
Le championnat est dominé par Rouen, avec 20 points. Versailles est deuxième, avec 19 points, mais avec un match de moins.