Le FC Sochaux reçoit Aubagne vendredi 17 octobre à Bonal

Contre l’AS Audincourt, le FC Sochaux a assuré l’essentiel, samedi : la qualification au 6e tour de la Coupe de France, en retrouvant de l’allant offensif (lire notre article). Avec 6 buts, les Sochaliens ont montré une certaine efficacité devant le but, qui les fuyait depuis le match à Villefranche-sur-Saône. La jeunesse s’est montrée (Sidibé, Loubao, Vétro) et les titulaires ont corsé l’addition en fin de match (Boutoutaou, Djoco et Gomel).

Vendredi 17 octobre, le FC Sochaux-Montbéliard reçoit Aubagne FC, à 19 h 30, au stade Bonal. Aubagne et le FC Sochaux-Montbéliard sont à égalité, avec 13 points, et sont respectivement 7e et 6e. Les Jaune et Bleu veulent retrouver la dynamique de l’été, qui s’est arrêtée fin septembre, et reprendre leur marche en avant.