FC Sochaux : sanctions (légèrement) amoindries par la commission de discipline

Tout ça pour ça ! Des sanctions lourdes à la suite du match du FC Sochaux-Montbéliard à Villefranche-sur-Saône, à la suite d’un échauffourée, en fin de match. Puis un rétropédalage mal maîtrisé de la commission de discipline de la fédération française de football, qui avait sanctionné sans auditionné (lire notre article)…
Ce jeudi 9 octobre, au matin, la commission de discipline a auditionné le club. « Le FC Sochaux-Montbéliard a présenté l’ensemble des éléments et explications relatifs aux événements survenus lors du match face au FC Villefranche Beaujolais », détaillent Les Jaune et Bleu, sur X. D’ajouter : « Le club a apporté des preuves concrètes et des arguments détaillés afin d’éclaircir les faits. » Le FC Sochaux-Montbéliard précise, dans son compte-rendu, que ni le délégué du match, ni les arbitres, ni le club adverse n’étaient présents.
La sanction de Julien Cordonnier maintenue à un mois de suspension
La commission a rendu un verdict à peine amoindri : Mehdi Jeannin voit sa suspension réduite à deux matches (sanction prenant effet à compter du lundi 13 octobre) ; Arthur Vitelli écope de deux matches de suspension, dont un match automatique, et sera disponible pour la réception d’Aubagne le 17 octobre ; Julien Cordonnier se voit maintenir la sanction initiale d’un mois de suspension. « Le FC Sochaux-Montbéliard déplore le manque de cohérence et d’équité dans le traitement de ce dossier », conclut le club sur le réseau social.
Ce samedi, le FC Sochaux-Montbéliard affronte l’AS Audincourt, dans le cadre du 5e tour de la Coupe de France (lire notre article).
🚨 Décision de la Commission de Discipline— FC Sochaux-Montbéliard (@FCSM_officiel) October 9, 2025
Auditionné ce jeudi matin par la Commission de discipline, le FC Sochaux-Montbéliard a présenté l’ensemble des éléments et explications relatifs aux événements survenus lors du match face au FC Villefranche Beaujolais.
Le club a… pic.twitter.com/hb1Rxu2nsP