FC Sochaux : sanctions (légèrement) amoindries par la commission de discipline

Logo du FC Sochaux-Montbéliard (FCSM).
La commission de discipline de la FFF a maintenu des sanctions contre le FC Sochaux, après le match contre Villefranche. | ©Le Trois – illustration
En bref

La commission de discipline avait décidé d’annuler ses premières sanctions à l’encontre du FC Sochaux-Montbéliard, à la suite du match à Villefranche-sur-Saône, pour auditionner le club. Elles sont légèrement amoindries. Le club est estomaqué.

Tout ça pour ça ! Des sanctions lourdes à la suite du match du FC Sochaux-Montbéliard à Villefranche-sur-Saône, à la suite d’un échauffourée, en fin de match. Puis un rétropédalage mal maîtrisé de la commission de discipline de la fédération française de football, qui avait sanctionné sans auditionné (lire notre article)

Ce jeudi 9 octobre, au matin, la commission de discipline a auditionné le club. « Le FC Sochaux-Montbéliard a présenté l’ensemble des éléments et explications relatifs aux événements survenus lors du match face au FC Villefranche Beaujolais », détaillent Les Jaune et Bleu, sur X. D’ajouter : « Le club a apporté des preuves concrètes et des arguments détaillés afin d’éclaircir les faits. » Le FC Sochaux-Montbéliard précise, dans son compte-rendu, que ni le délégué du match, ni les arbitres, ni le club adverse n’étaient présents.

La sanction de Julien Cordonnier maintenue à un mois de suspension

La commission a rendu un verdict à peine amoindri : Mehdi Jeannin voit sa suspension réduite à deux matches (sanction prenant effet à compter du lundi 13 octobre) ; Arthur Vitelli écope de deux matches de suspension, dont un match automatique, et sera disponible pour la réception d’Aubagne le 17 octobre ; Julien Cordonnier se voit maintenir la sanction initiale d’un mois de suspension. « Le FC Sochaux-Montbéliard déplore le manque de cohérence et d’équité dans le traitement de ce dossier », conclut le club sur le réseau social.

Ce samedi, le FC Sochaux-Montbéliard affronte l’AS Audincourt, dans le cadre du 5e tour de la Coupe de France (lire notre article).

Martin Vion, en 2023, à la Commission européenne, lorsqu'il était président exécutif d'Arianegroup

Alstom : Martin Sion remplace Henri Poupart-Lafarge comme directeur général

Martin Sion, président exécutif d’ArianeGroup, deviendra directeur général d’Alstom le 1er avril 2026. Il succèdera à Henri Poupart-Lafarge. Le nouveau directeur pourrait toucher jusqu’à 3 millions d’euros de rémunération, sur l’année 2026-2027.
Une brigade cynophile se forme à Montbéliard.

À Montbéliard, un nouveau binôme maître-chien à la police municipale

La police municipale de Montbéliard s’agrandit avec un nouveau membre un peu particulier : un berger belge malinois de quatre ans. Mardi 7 octobre, la Ville a inauguré sa première brigade cynophile, un duo maître-chien destiné à appuyer les équipes déjà présentes sur le terrain.
La centrale nucléaire de Cernavoda, en Roumanie.

Nucléaire : un nouveau contrat pour Arabelle solutions en Roumanie

Arabelle solutions vient de signer un nouveau contrat. L’entreprise va rénover le turbo-alternateur de la centrale nucléaire de Cernavoda, en Roumanie.

