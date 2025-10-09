FC Sochaux : sanctions (légèrement) amoindries par la commission de discipline

Tout ça pour ça ! Des sanctions lourdes à la suite du match du FC Sochaux-Montbéliard à Villefranche-sur-Saône, à la suite d’un échauffourée, en fin de match. Puis un rétropédalage mal maîtrisé de la commission de discipline de la fédération française de football, qui avait sanctionné sans auditionné (lire notre article)…

Ce jeudi 9 octobre, au matin, la commission de discipline a auditionné le club. « Le FC Sochaux-Montbéliard a présenté l’ensemble des éléments et explications relatifs aux événements survenus lors du match face au FC Villefranche Beaujolais », détaillent Les Jaune et Bleu, sur X. D’ajouter : « Le club a apporté des preuves concrètes et des arguments détaillés afin d’éclaircir les faits. » Le FC Sochaux-Montbéliard précise, dans son compte-rendu, que ni le délégué du match, ni les arbitres, ni le club adverse n’étaient présents.