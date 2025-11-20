FC Sochaux : les infos à retenir avant d’accueillir Dijon

Toujours la même rengaine pour le FC Sochaux-Montbéliard : maintenir son invincibilité à domicile et relancer la machine après son match nul à Fleury 91 (lire notre article) et sa qualification in extremis à Pontarlier en Coupe (lire notre article), la semaine dernière. Les Jaune et Bleu sont 3e au classement, avec 21 points, à égalité avec Versailles, 4e, et 6 points derrière Rouen, leader. Les Sochaliens ont les moyens de monter sur la 2e place du classement, alors qu’ils ne reverront Bonal en championnat qu’en 2026, le 16 janvier contre La Berichonne Châteauroux.