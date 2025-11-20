FC Sochaux : les infos à retenir avant d’accueillir Dijon

Le contexte
Toujours la même rengaine pour le FC Sochaux-Montbéliard : maintenir son invincibilité à domicile et relancer la machine après son match nul à Fleury 91 (lire notre article) et sa qualification in extremis à Pontarlier en Coupe (lire notre article), la semaine dernière. Les Jaune et Bleu sont 3e au classement, avec 21 points, à égalité avec Versailles, 4e, et 6 points derrière Rouen, leader. Les Sochaliens ont les moyens de monter sur la 2e place du classement, alors qu’ils ne reverront Bonal en championnat qu’en 2026, le 16 janvier contre La Berichonne Châteauroux.
L’adversaire
C’est un derby qui se construit contre le Dijon Football Côte-d’Or (lire notre article). Alors que la dernière confrontation à Bonal entre les deux équipes, au mois d’avril, n’avait que peu d’intérêt sportif, elle confronte cette fois-ci deux candidats à la montée et deux membres du podium. Dijon est 2e, avec 23 points, deux points devant Sochaux, 3e. Sur les cinq derniers matchs, les Bourguignons comptent 3 victoires, 1 nul et une défaite. L’équipe est efficace, avec 19 buts inscrits, 2e meilleur total de National, derrière Rouen et devant Sochaux. Depuis eldébut de saison, Dijon voyage bien : trois victoires et trois nuls.
La phrase du coach
« On ne joue que pour la victoire, a assuré, en conférence de presse, Vincent Hognon, coach du FC Sochaux-Montbéliard. [Dijon] est une équipe redoutable, qui utilise un système atypique, ce 4-4-2 en losange. Ce sera un véritable rapport de force. »
Le chiffre
17 000 supporters seront présents au stade Bonal pour soutenir le FC Sochaux-Montbéliard. « Il faudra se servir de cette ambiance, du fait d’être poussé par les supporters. Il faut en profiter. 17 000 personnes qui viennent nous soutenir, c’est juste incroyable », a déclaré le milieu de terrain Julien Masson. En National, c’est vertigineux.