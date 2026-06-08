FC Sochaux : ce que disent les supers affluences au stade Bonal

Fabien Dorier
Revenons avant toute chose sur les données quantitatives publiées par le FC Sochaux-Montbéliard (lire notre article du 26 mai) : en seize rencontres de National à domicile, le FCSM a accueilli en 2025-2026 quelque 210 419 spectateurs, soit une moyenne de 13 151 par match à domicile.
Une performance qui n’avait plus été atteinte par le club depuis la saison 2013-2014. Soit la dernière disputée à ce jour en Ligue 1. C’est dire ! Même le premier exercice en National de 2023-2024, après l’immense vague de sympathie provoquée par la peur de voir disparaître l’institution sochalienne, n’avait pas permis d’attirer autant de spectateurs à Bonal. Il faut préciser que les très belles affluences en Coupe de France, qui avait aimanté l’attention en deuxième partie de saison, ne sont pas comptabilisées.
Le 15 mai 2026, le stade Bonal a battu son record d’affluence dans sa configuration actuelle, avec 19 994 spectateurs lors du dernier match de la saison. En sachant que le record absolu de 20 886, établi il y a cinquante ans face à l’AS Saint-Etienne avec des bancs sur la piste et des spectateurs compressés en tribune, n’est plus techniquement possible.
Du jeu, des résultats et de l'enjeu
Ces performances sont évidemment remarquables dans un championnat de National où les affiches sont rares. Seules les réceptions du SM Caen et du Valenciennes FC avaient un tout petit peu ce profil, de même que la rencontre face aux voisins du Dijon FCO (lire notre article). Autrement dit, le club sochalien ne doit qu’à lui-même d’avoir attiré les foules.
L’enjeu a séduit et ce n’est pas un hasard si les deux meilleures affluences ont eu lieu lors des deux derniers rendez-vous de la saison, quand l’officialisation de la montée en Ligue 2 pouvait être célébrée… Le jeu proposé par l’équipe de Vincent Hognon et l’état d’esprit affiché par ses joueurs ont aussi indéniablement séduit. Avec la sempiternelle question de la poule et de l’œuf : sont-ce les bonnes performances qui suscitent l’enthousiasme des spectateurs ou l’inverse ?
Toujours est-il que le FC Sochaux-Mmontbéliard a été la meilleure équipe à domicile de National la saison passée avec 9 victoires en 16 rencontres, 6 matches nuls parfois frustrants et une seule défaite contre le leader dijonnais. Une partie disputée fin novembre, et qui n’a pas vu le froid rebuter les supporters. On touche là à l’autre aspect complémentaire du terrain : le FCSM a entamé depuis l’arrivée du président Clément Calvez un travail de fond autour de sa billetterie.
Une billetterie dynamique et des matches rendus attractifs
Le billet pour assister à un rendez-vous au stade Bonal a longtemps été vendu de manière basique, et les invitations en masse utilisées pour bénéficier d’un fort soutien lors d’une rencontre décisive. Au risque de démonétiser sa valeur et de donner le sentiment qu’on trouvera toujours une invitation ou un ticket dégriffé… ou qu’à défaut il suffira d’attendre le prochain rendez-vous.
Désormais plus agressive, la billetterie propose des tarifs dynamiques augmentant avec l’approche du match… et veut donner le sentiment que chaque affiche est unique. Les clubs amateurs partenaires bénéficient aussi d’avantages et la tribune réservée aux familles attire.
L’événementialisation (désolé pour ce néologisme qui ne semble pas être entré dans les dictionnaires) des rencontres participe enfin à rendre chacun d’eux unique, et donc à créer la crainte de « manquer quelque chose ». Cela a touché près d’une date sur deux en 2025-2026, que ce soit avec des concerts ou des animations sur le parvis, ainsi que des rendez-vous spéciaux (Octobre rose, Halloween, match de Noël ou des Socios). De quoi donner envie de venir et revenir.
Une recette reproductible... et rémunératrice
Tout a été réuni en 2025-2026 pour que la mayonnaise prenne… et rien n’interdit de reproduire cela la saison prochaine. Les abonnés devraient être encore plus nombreux que les 5 000 de la saison passée. Sans surcoût pour les fidèles ayant souscrit un engagement sur deux ans, ou probablement ceux qui accepteront de le faire.
La vente au match devrait quant à elle pouvoir compter sur des affiches prestigieuses et permettre à Bonal de réaliser quelques guichets fermés, comme par exemple face à l’AS Saint-Etienne (même s’il sera impossible de faire aussi bien qu’en 1976 !). Une source de revenus à ne pas négliger à l’heure où les droits liés aux diffusions télévisées sont historiquement faibles pour les pensionnaires de Ligue 1 comme de Ligue 2.
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