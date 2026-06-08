FC Sochaux : ce que disent les supers affluences au stade Bonal

Revenons avant toute chose sur les données quantitatives publiées par le FC Sochaux-Montbéliard (lire notre article du 26 mai) : en seize rencontres de National à domicile, le FCSM a accueilli en 2025-2026 quelque 210 419 spectateurs, soit une moyenne de 13 151 par match à domicile.

Une performance qui n’avait plus été atteinte par le club depuis la saison 2013-2014. Soit la dernière disputée à ce jour en Ligue 1. C’est dire ! Même le premier exercice en National de 2023-2024, après l’immense vague de sympathie provoquée par la peur de voir disparaître l’institution sochalienne, n’avait pas permis d’attirer autant de spectateurs à Bonal. Il faut préciser que les très belles affluences en Coupe de France, qui avait aimanté l’attention en deuxième partie de saison, ne sont pas comptabilisées.

Le 15 mai 2026, le stade Bonal a battu son record d’affluence dans sa configuration actuelle, avec 19 994 spectateurs lors du dernier match de la saison. En sachant que le record absolu de 20 886, établi il y a cinquante ans face à l’AS Saint-Etienne avec des bancs sur la piste et des spectateurs compressés en tribune, n’est plus techniquement possible.