FC Sochaux-Montbéliard / Dijon FCO : derby ou pas derby ?

Mais qu’en est-il du FC Sochaux-Montbéliard ? La proximité géographique pousserait à penser qu’un match contre les voisins belfortains ou mulhousiens est un derby. Mais la rivalité sportive n’existe pas réellement et les confrontations sportives sont de toutes manières trop rares pour conforter cette hypothèse.

Les équipes les plus souvent rencontrées dans une ère géographique élargie sont sans conteste le RC Strasbourg, le FC Metz ou l’AS Nancy Lorraine. Mais si la rivalité sportive est grande avec les deux voisins lorrains (pour des raisons qui seraient trop longues à détailler dans ces lignes), l’énergie qu’ils mettent à se disputer leur propre suprématie régionale les fait ricaner quand on parle de derby face au FCSM.

Alors, les Racingmen strasbourgeois ne pourraient-ils pas avoir le bon profil de rivaux dignes d’un derby pour les Sochaliens ? Un peu, d’autant que les matches de la capitale européenne face à Colmar ou Mulhouse, bien que très engagés, sont trop rares ou déséquilibrés pour donner vie à une rivalité sur le long terme. Mais le RC Strasbourg préfère le FC Metz quand il s’agit de se choisir un derby. La rencontre est même labélisée par beaucoup comme LE derby de l’est.