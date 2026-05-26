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FC Sochaux : une moyenne de 13 151 supporters par match, un record

Les supporters brandissent les drapeaux.
L'affluence moyenne par match n'avait pas été aussi élevée depuis la saison 2012-2013. | ©Le Trois – Jade Belleville
En bref

La saison 2025-2026 du FC Sochaux-Montbéliard bat des records d’affluence : plus de 210 000 supporters en 16 matchs de National.

Au-delà d’une montée en Ligue 2, la saison 2025-2026 offre un record d’affluence au stade Bonal. Le FC Sochaux-Montbéliard a connu une saison historique avec 210 419 supporters en 16 matchs de national (lire notre article). Un chiffre total plus haut depuis la saison 2022-2023 qui avait regroupé 227 996 supporters en 19 matchs. 

19 994 supporters pour le dernier match

Par match, il y a eu en moyenne 13 151 supporters. Une moyenne jamais atteinte depuis la saison 2013/2014. Le stade Bonal possède la meilleure moyenne de tout le championnat pour la troisième fois et trois saisons. Mais le record revient évidemment à la rencontre entre les Lionceaux et les joueurs du Puy-en-Velay. Ce dernier match de la saison, celui qui a permis la montée en Ligue 2 du club, a explosé tous les records de la saison. 19 994 personnes se sont déplacées, un record depuis la rénovation du stade. 

Tous les matchs ne se sont pas joués à domicile. Les Jaune et Bleu ont traversé la France en parcourant 18 320 km sur les routes.

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