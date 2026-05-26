FC Sochaux : une moyenne de 13 151 supporters par match, un record

Par match, il y a eu en moyenne 13 151 supporters. Une moyenne jamais atteinte depuis la saison 2013/2014. Le stade Bonal possède la meilleure moyenne de tout le championnat pour la troisième fois et trois saisons. Mais le record revient évidemment à la rencontre entre les Lionceaux et les joueurs du Puy-en-Velay. Ce dernier match de la saison, celui qui a permis la montée en Ligue 2 du club, a explosé tous les records de la saison. 19 994 personnes se sont déplacées, un record depuis la rénovation du stade.

Tous les matchs ne se sont pas joués à domicile. Les Jaune et Bleu ont traversé la France en parcourant 18 320 km sur les routes.