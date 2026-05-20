Clément Calvez : « Voir l’émotion que le FC Sochaux procure est un sentiment indescriptible »

Julien Cordonnier – C’est ça ! Nous avons eu plusieurs fois l’occasion de valider cette montée, notamment à Châteauroux (lire notre article). Nous sentions beaucoup d’attente. Nous savions, au fond de nous, que nous étions quasiment en Ligue 2, mais qu’il restait une part d’incertitudes. Ce n’est pas le soir même où tu te rends compte de ce que t’as fait. T’es pris par les émotions, le monde…

Clément Calvez – Ces derniers jours, l’engouement du public m’a vraiment touché. Voir l’émotion que le club procure aux Francs-Comtois, aux supporters du club, c’est un sentiment indescriptible. Nous bossons, nous aimons notre club, nous faisons tout pour qu’il performe. Mais quand tu vois que tu fais vraiment partie de la vie des gens, qu’ils pleurent sur la pelouse à la fin du match, cela donne des frissons.