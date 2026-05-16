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FC Sochaux : nos plus belles photos de la montée en Ligue 2

Vue d'ensemble du stade Bonal.
Le match du FCSM contre Le Puy s'est joué à guichet fermé. | ©Le Trois – Jade Belleville

Ce vendredi le stade Bonal a été en effervescence. Et pour cause, les Lionceaux sont montés en Ligue 2. L'occasion pour les supporters de faire la fête.

[ En images ]

Les supporters brandissent les drapeaux.
Les supporters de FCSM envahissent le terrain après la fin du match contre Le Puy.
Vue d'ensemble du stade Bonal.
Des supporters regardent l'envahissement depuis les tribunes.
Un clapping a été lancé par les supporters.
L'envahissement du terrain par les supporters.
Vue d'ensemble du terrain du après le match.
Le FCSM à lancé un feu d'artifice depuis le toit du stade Bonal.
Les Sochaliens profitent de la scène des Eurockéennes installée sur le parvis du stade.

Photos prises par Thibault Quartier et Jade Belleville

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