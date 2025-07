Nolt, l’équipementier de sport écoresponsable boosté par les Eurocks

15 h 20. Ce vendredi. La musique de la ligue des champions résonne dans les enceintes du terrain de foot du camping des Eurockéennes. « C’est parti pour la finale du tournoi des Eurockéennes », scande le speaker du tournoi. La Marseillaise retentit ensuite, alors que les fumigènes enveloppent le terrain. Les footix sont dans les tribunes. Les slogans de supporters aussi. Paul Guinard, co-fondateur de l’équipementier de sport écoresponsable et français Nolt, s’avance au centre du terrain. Il va donner le coup d’envoi fictif de la finale. « Il est nul en foot », se moque, derrière la main courante, Olivier Guigonis, l’autre co-fondateur de l’entreprise. Sur le terrain, Paul Guinard exécute un arc-en-ciel. Un bel hommage à la marque, Nolt, qui signifie nothing is lost. Rien n’est perdu.

Rien ne se perd. Rien ne se crée. Tout se transforme, disait Lavoisier. « Jusqu’à la fin, rien n’est perdu, comme dans un match », observe Paul Guinard. Et c’est aussi la philosophie de cet équipementier, né en 2020. « Nous avons la volonté de créer un équipementier à impact, drivé par l’écologie et l’accessibilité. En résumé, un maillot écolo et pas cher », résume le co-fondateur, maillot des Eurocks collection 2025 sur le dos et casquette sur la tête. Le tout siglé Nolt. L’équipementier produit des maillots pour des clubs de rugby, d’athlétisme, de volley ou encore de football. Il produit au Portugal, en Italie et en Bulgarie. En 2026, Nolt produira aussi en France, à côté de Caen.

L’an dernier, ils ont écoulé 50 000 maillots ; l’objectif 2025 : 100 000 unités. « Le cœur de notre activité, c’est de faire des maillots pour les équipes de sports », indique Paul Guinard. Nolt est l’équipementier de Narbonne, en volley, de Auch, en Rugby, de Nice en Athlétisme. Il commence à essaimer dans le milieu du foot, avec le club de Châlons-sur-Saône, en National 3. Nolt finalise actuellement leur offre pour être plus compétitif sur ce marché du football, où le prix fait la loi.