Eurockéennes: l’IA pour créer une œuvre d’art à partir de vos émotions

Animo est une intelligence artificielle de télécréation émotionnelle, créée par l’artiste Lina Khei. Elle consiste à s’asseoir dans un fauteuil avec des « capteurs d’émotions ».

Une œuvre se crée sur l’écran devant vous, en fonction de votre ressenti. Chaque couleur est associée à une émotion. Cette année, l’artiste et l’université de technologie de Belfort-Montbéliard (UTBM), qui collaborent ensemble pour ce projet, ont amené une nouvelle fonctionnalité : la musique. L’expérience se déroule au festival des Eurockéennes dans l’espace all-access du 2 au 5 juillet 2026 (lire notre article).

Les festivaliers peuvent venir découvrir cette nouveauté en première mondiale. « Cela serait dommage de proposer une œuvre sans son aux Eurockéennes. » explique Olivier Lamotte, directeur du Crunch Lab de l’UTBM (lire notre article). L’animation est adaptée pour tout le monde. « On a voulu rendre l’œuvre accessible à tous », déclare l’artiste. Ce projet a été entièrement imaginé par l’artiste elle-même. Elle voulait réussir à créer à partir des émotions. Après des recherches, elle a découvert qu’il était possible de concrétiser cette idée.