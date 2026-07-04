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Eurockéennes: l’IA pour créer une œuvre d’art à partir de vos émotions

L’artiste Lina Fhei et Olivier Lamotte, directeur du Crinch Lab.
L’artiste Lina Fhei et Olivier Lamotte, directeur du Crinch Lab. | © Le Trois Juliana Burel

L’artiste Lina Fhei présente son œuvre en partenariat avec le Crunch Lab de l’UTBM. Tout au long des Eurockéennes qui se déroulent du 2 au 5 juillet 2026, les festivaliers peuvent découvrir et tester la dernière version de AI Animo Sound.

Juliana Burel

Animo est une intelligence artificielle de télécréation émotionnelle, créée par l’artiste Lina Khei. Elle consiste à s’asseoir dans un fauteuil avec des « capteurs d’émotions ».

Une œuvre se crée sur l’écran devant vous, en fonction de votre ressenti. Chaque couleur est associée à une émotion. Cette année, l’artiste et l’université de technologie de Belfort-Montbéliard (UTBM), qui collaborent ensemble pour ce projet, ont amené une nouvelle fonctionnalité : la musique. L’expérience se déroule au festival des Eurockéennes dans l’espace all-access du 2 au 5 juillet 2026 (lire notre article).

Les festivaliers peuvent venir découvrir cette nouveauté en première mondiale. « Cela serait dommage de proposer une œuvre sans son aux Eurockéennes. » explique Olivier Lamotte, directeur du Crunch Lab de l’UTBM (lire notre article). L’animation est adaptée pour tout le monde. « On a voulu rendre l’œuvre accessible à tous », déclare l’artiste. Ce projet a été entièrement imaginé par l’artiste elle-même. Elle voulait réussir à créer à partir des émotions. Après des recherches, elle a découvert qu’il était possible de concrétiser cette idée.

Plonger dans les émotions

Pour créer l’œuvre sur l’écran, une personne doit s’asseoir dans un siège conçu et réalisé pour capter les émotions. Une petite caméra enregistre les traits du visage, la dilatation des pupilles, tout ce qui peut décrire une émotion chez une personne. Une fois installé dans le siège, le programme se lance durant 60 secondes. L’IA utilisée permet de reconnaître les émotions. « L’IA a été spécialement conçue pour capter les émotions », explique Lina Khei.

Le son qui sort des enceintes est créé à partir de vos émotions pour créer une immersion complète. En fonction de votre humeur, le son sera plus ou moins grave ou rapide. Tout est créé pour plonger l’utilisateur dans une expérience hors-norme.
Les œuvres générées sont uniques. Chaque personne crée un tableau unique au monde. Les gens se prêtent au jeu et certains sont même surpris par la signification des couleurs.

«Les gens arrivent tout joyeux, puis les couleurs montrent qu’ils sont angoissés », témoigne Olivier Lamotte. Les personnes se laissent aller et révèlent les émotions au plus profond d’elles.

Le fauteuil est équipé de capteurs d'émotions qui permettent à l'IA de les retranscrire en sons et en couleurs.
Le fauteuil est équipé de capteurs d'émotions qui permettent à l'IA de les retranscrire en sons et en couleurs. | © Le Trois Juliana Burel
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