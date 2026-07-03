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Les Eurocks jusqu’au bout de la nuit [diaporama]

La grande roue des Eurockéennes, à la tombée de la nuit. | © Le Trois Emilie Girard
La grande roue des Eurockéennes, à la tombée de la nuit. | © Le Trois Emilie Girard

C'est parti pour quatre jours: l'édition 2026 des Eurockéennes a débuté ce jeudi 2 juillet, sous le soleil. Premières photos de concert et d'ambiance au Malsaucy.

[ En images ]

Les premiers spectateurs se dirigent vers la Grande scène des Eurockéennes.
Une foule dense dès le premier jour de l'édition 2026 des Eurockéennes.
Une foule dense dès le premier jour de l'édition 2026 des Eurockéennes.
Eurockéennes 2026
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Eurockéennes 2026
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Eurockéennes 2026
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Eurockéennes 2026
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Eurockéennes 2026
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Photos prises par Jade Belleville, Emilie Girard, Pierre-Yves Ratti

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