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Eurockéennes : les mégots, c’est dans les cendriers

Cendriers présents sur tout le site des Eurockéennes
Cendriers présents sur tout le site des Eurockéennes 2026 | © Le Trois P.-Y.R.

L'association De l’EP de Saint-Martin-de-Chaux agit pour la planète. Au festival des Eurockéennes, les bénévoles luttent contre le jet de mégots dans la nature. Du 2 au 5 juillet 2026, l’association distribue des cendriers jetables et sensibilise les festivaliers sur les gestes à adopter.

Juliana Burel

#MonMégotOùIlFaut, les cendriers de poche pour moins de mégots dans la nature ! L’association de l’EP de Saint-Martin-de-Chaux, en lien avec Alcome, a la responsabilité cette année de sensibiliser les festivaliers sur les effets néfastes de jeter son mégot dans la nature. Les actions de l’association sont centrées sur la prévention, explique Julie Marie, bénévole de l’association et présente sur le festival : « On fait de la prévention aux festivaliers. C’est de leur dire quel geste adopter au lieu de laisser leur mégot dans la nature. »

Un stand de prévention est aussi présent au camping et sur le site des Eurockéennes (lire notre dossier). Durant toute la durée du festival, l’association se mobilise pour distribuer plus de 12 000 cendriers jetables. L’objectif ? Réduire le nombre de mégots dans la nature. « On ramasse environ plus de 50 000 mégots. Il y a des années où l’on s’approche plus des 100 000 mégots ramassés », déclare Julie Marie. L’association espère que ce nombre diminue grâce aux cendriers de poches et aux bons comportements des festivaliers.

Le mégot, un début d’incendie 

Selon Alcome, environ neuf incendies sur dix sont provoqués par l’humain et sont très souvent dus à un mégot mal éteint. La prévention est d’autant plus nécessaire en cette saison estivale. En période de sécheresse et de canicule, le risque est plus élevé, les herbes sont sèches et s’enflamment à la moindre étincelle. Les cendriers de poche permettent d’éviter ce genre d’action. Les festivaliers peuvent mettre leurs mégots dans cette boite pour les jeter plus tard dans une poubelle adaptée. Sur le festival, d’autres cendriers sont aussi installés partout sur le site près des poubelles de tri. Les mégots peuvent être recyclés et ainsi leur donner une deuxième vie. Le festival adopte les bons gestes pour développer un lieu plus accueillant et propre (lire notre article).

Bénévole de l'EP de Saint-Martin de Chaux pour sensibiliser et distribuer des cendriers de poches
Bénévoles de l'EP de Saint-Martin de Chaux présent pour sensibiliser et distribuer des cendriers de poches. | © Le Trois Juliana Burel

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