Eurockéennes : les mégots, c’est dans les cendriers

#MonMégotOùIlFaut, les cendriers de poche pour moins de mégots dans la nature ! L’association de l’EP de Saint-Martin-de-Chaux, en lien avec Alcome, a la responsabilité cette année de sensibiliser les festivaliers sur les effets néfastes de jeter son mégot dans la nature. Les actions de l’association sont centrées sur la prévention, explique Julie Marie, bénévole de l’association et présente sur le festival : « On fait de la prévention aux festivaliers. C’est de leur dire quel geste adopter au lieu de laisser leur mégot dans la nature. »

Un stand de prévention est aussi présent au camping et sur le site des Eurockéennes (lire notre dossier). Durant toute la durée du festival, l’association se mobilise pour distribuer plus de 12 000 cendriers jetables. L’objectif ? Réduire le nombre de mégots dans la nature. « On ramasse environ plus de 50 000 mégots. Il y a des années où l’on s’approche plus des 100 000 mégots ramassés », déclare Julie Marie. L’association espère que ce nombre diminue grâce aux cendriers de poches et aux bons comportements des festivaliers.