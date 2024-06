Au monument aux morts, tout le monde se revendique du général de Gaulle

Localement, les élus LR (lire notre article) ne suivent pas la ligne du président du parti et refuse toutes alliances avec le RN, mais aussi avec la majorité. Ian Boucard, député sortant, se présente dans la 1re circonscription (Sud Territoire), et Didier Vallverdu, dans la 2nde circonscription (Nord Territoire). Pour Damien Meslot, maire LR de Belfort, l’héritage de de Gaulle convoque « une France forte et rayonnante ». Un discours qu’il maîtrise à la perfection et une figure qu’il invoque régulièrement dans ses propos. Mais l’édile est beaucoup moins à l’aise lorsque l’on questionne sur la récupération de la figure du général par les différents partis politiques. Il appelle à « se souvenir de l’histoire » et glisse que les « extrêmes sont mauvais », sans vouloir plus épiloguer, pas loin de tourner les talons.

Les candidats soutenus par le Rassemblement national dans le Territoire de Belfort, Guillaume Bigot et Carine Manck, n’ont pas manqué d’apparaître à cette commémoration. L’éditorialiste de CNews et candidat dans la 2nde circonscription du Territoire de Belfort (lire notre article), n’a pas hésité à répondre, tandis que Carine Manck a marqué un léger pas de recul. « Le gaullisme, c’est la souveraineté et la démocratie, estime-t-il, avant d’argumenter : Il a toujours respecté et écouté son peuple et n’a jamais rien fait contre. Depuis 2005 (et le vote contre lors du référendum pour une constitution européenne, NDLR), il n’y a plus ce respect. » Depuis plusieurs années, le parti convoque de plus en plus la figure du général de Gaulle, à l’image du voyage de Marine Le Pen le 18 juin 2020 à l’île de Sein, indiquant alors que le RN est “dans la continuité des idées du général”. « Le fait que le RN se réfère au général de Gaulle est un mensonge énorme », déplore Marie-Antoinette Vacelet, qui replace encore une fois la filiation du parti en opposition à Charles de Gaulle.

Pour Marie-Antoinette Vacelet, ancienne élue de gauche au conseil municipal de Belfort, « on est peut-être sur la fin de l’héritage de de Gaulle ». D’analyser encore : « Aujourd’hui, personne ne l’incarne. Il avait une audace pour faire face à Pétain et aux nazis, notamment dû à son passé militaire. Personne n’a la même expérience que lui. » Dans La mémoire, l’histoire, l’oubli, Paul Ricoeur écrit : « Je reste troublé par l’inquiétant spectacle que donnent le trop de mémoire ici, le trop d’oubli ailleurs, pour ne rien dire de l’influence des commémorations et des abus de mémoire et d’oublis. » En cette période de campagne électorale, l’appel du général de Gaulle et les références à ses actions deviennent un cas d’école. Mémoire convoquée. Histoire oubliée.