Matthieu Debas : « L’acquisition dans la profondeur est une expérimentation au 1er RA »

L’exercice Diodore 25 se déroule du 3 au 28 mars, dans les camps de Champagne pour les postes de commandement et dans le quart nord-est de la France pour la partie tactique, en terrain libre. Il est organisé par le commandement des actions dans la profondeur et du renseignement (CAPR), dans lequel est intégré le 1er régiment d’artillerie de Bourogne. 1 500 soldats sont mobilisés sur cet exercice, notamment dans la partie « réelle ». Une première partie a été faite grâce à des outils de simulation. C’est un exercice « laboratoire », inscrit dans une démarche de transformation de l’armée de terre pour renforcer sa puissance de combat. On teste notamment un centre de commandement dédié à intervenir sur les arrières de l’ennemi, entre 50 et 500 kilomètres de la ligne de front, la task force deep. Il vise à mieux intégrer les compétences de renseignement, de cyber-électronique, d’artillerie et d’aérocombat. L’exercice intègre et teste de nombreuses innovations avec des industriels de la défense, notamment autour de l’intelligence artificielle. « C’est un outil que nous testons sur la gestion et le traitement des données pour appuyer la compréhension de l’état-major », explique le lieutenant-colonel Frédéric, chef du bureau opération et engagement du CAPR.