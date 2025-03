En infiltration avec les commandos du 1er régiment d’artillerie

L’équipe du lieutenant Pierre participe à un exercice de grande ampleur, Diodore 25, qui mobilise jusqu’à 1 500 soldats dans sa phase la plus forte. L’exercice (lire par ailleurs) simule une guerre de haute intensité entre deux ennemis similaires en nombre et en équipements. L’exercice s’intéresse particulièrement à la zone située derrière les lignes ennemies, entre 50 et 500 kilomètres. C’est ce que l’on appelle « la profondeur ». Depuis septembre 2024, une nouvelle entité de l’armée de terre est totalement dédiée à cette profondeur. C’est le commandement des actions dans la profondeur et du renseignement (CAPR), qui regroupe trois brigades : des services de renseignement et de cyber-électroniques ; des régiments d’aéro-combat ; et des régiments d’artillerie longue portée, dont le 1er régiment d’artillerie. L’objectif est notamment de réduire le temps entre le renseignement et le déclenchement du feu, pour agir de manière plus efficace sur cette zone.

« Nous cherchons à nous opérationnaliser avec le retour de la guerre en Europe », explique le général Vincent Tassel, commandant de la brigade de renseignement et de cyber-électronique du CAPR ; il dirige par ailleurs la task force deep, qui pilote justement ces actions dans la profondeur testée pendant cette manœuvre. « Cette profondeur est essentielle », assure le colonel Alexandre de Féligonde, chef d’état-major de cette structure. Elle permet de cibler les postes de commandement, les centres logistiques et des systèmes de défense sol-air, autant d’éléments stratégiques qui peuvent peser sur l’intensité des combats sur la ligne de front.