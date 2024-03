Luxeuil : les pilotes de la BA 116 au cœur de la tension avec la Russie

« Depuis plusieurs mois, très clairement, la Russie s’est mise dans une posture plus agressive », analyse le général 2e Section (c’est-à-dire qu’il n’est plus militaire d’active) Jérôme Pellistrandi, rédacteur en chef de la Revue Défense nationale. Et ces tensions ne s’observent pas qu’en Ukraine indique-t-il. Il évoque notamment les menaces faites à un avion français Awacs (avion radar), de la base aérienne d’Avord (Cher), en mer Noire cet automne. Ces événements dans les pays baltes, nécessitant des interventions des avions de chasse français dans le cadre d’une mission de défense des frontières Est de l’Otan, ne sont que de nouveaux exemples d’une tension qui repart à la hausse. Selon l’officier supérieur, le discours d’Emmanuel Macron sur l’envoi possible de troupes occidentales en Ukraine n’est « qu’un reflet » de cette tension et de « ce qui se passe sur le terrain ». Cédric Perrin, président Les Républicains (LR) de la commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées, analyse aussi ces percées dans le ciel balte comme une « provocation » de la Russie, qui « s’intensifie » un peu plus, convient-il. Il estime aussi que ces intrusions russes « testent » les réponses de l’Otan.

Le parlementaire analyse, par contre, ces manœuvres comme une réponse de Vladimir Poutine à Emmanuel Macron, « qui se retrouve très isolée sur la scène internationale ». « On ne peut pas dire cela (l’envoi de troupe en Ukraine, NDLR) sans consulter ses alliés », critique le sénateur, qui a posé une question au gouvernement cette semaine à ce sujet. « À part la France, personne n’envisage d’intervenir. Il a l’inverse de ce qu’il escomptait », juge-t-il avec sévérité, se demandant aussi “comment [peut-on] sérieusement envisager l’envoi de troupes au sol alors que nous ne sommes pas capables de fournir à l’Ukraine les armes et les munitions nécessaires ?”