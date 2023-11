Luxeuil : quatre Mirages 2000–5F renforcent la défense des pays baltes

Le commandant Julien, dit « Le Sid », contrôle sa montre. Il est 7 h 30, à la base aérienne 116 de Luxeuil-Saint-Sauveur (Haute-Saône), ce mardi 28 novembre. Il ouvre le briefing de vol, accompagné de ses compagnons de chasse : les capitaines Raoul et Thomas ; ainsi que le lieutenant Simon. Leur mission : rejoindre la base de Šiauliai, en Lituanie, où ils vont assurer une mission de police du ciel, dans les pays baltes, sous l’égide de l’alliance militaire qu’est l’organisation du traité de l’Atlantique nord (Otan).

Le commandant d’escadrille détaille la route, annonce le point de ralliement après le décollage, évoque le ravitaillement en vol et liste les pistes de déroutement présentes sur ce parcours d’un millier de kilomètres. On sensibilise aussi sur l’enclave russe de Kaliningrad, insérée entre Pologne et Lituanie, pour éviter de traverser un territoire non-autorisé en faisant une erreur de route. En jetant un regard par la fenêtre, le commandant Julien fait un point météo, reconnaissant que ce sera peut-être « un peu pénible » par moment, notamment au-dessus de l’Allemagne et de la Pologne. « Il y aura du givrage important dans le bloc 1 », glisse-t-il à ses équipiers. « Le vent sera favorable en fin de trajet », ajoute-t-il. Et on alerte sur un risque de neige à l’arrivée, appelant « à la prudence ». Rien n’est laissé au hasard. On détaille les plans de vol, on répartit le matériel et on vérifie les coordonnées.

Quelques minutes après, le groupe de chasse 1/2 « Cigogne » est prêt à embarquer. On signe les registres, on enfile les combinaisons anti-G et on s’équipe des éléments de survie en cas d’éjection. À 8 h 05, les quatre pilotes entrent en piste et à 8 h 10, ils débutent le check-up complet de leur appareil.

Il est 8 h 27. Un bruit assourdissant s’enclenche. Ça sent fort le kérosène. Le capitaine Thomas vient d’allumer le réacteur de l’avion. Il sort l’aéronef de son hangar. Il faudra attendre 9 h pour voir décoller les aéronefs. Mais seulement trois le feront. L’un des avions reste au sol à la suite de soucis mécaniques. Le pilote rejoindra l’escadrille plus tard.