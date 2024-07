L’Esta remporte le prix de la Garde nationale 2023

Sébastien Lecornu, ministre des Armées, a remis à Laure Viellard, directrice de l’école supérieure de technologie et des affaires (Esta), le 3 juillet, le prix de la Garde nationale, catégorie « Enseignement supérieur ». « Ce prix vient récompenser une dynamique engagée depuis plusieurs années par [l’école], pour inciter les salariés et les étudiants à rejoindre la réserve opérationnelle, diffuser la culture de défense et animer le lien Armées-Nation », explique l’Esta, dans un communiqué de presse.