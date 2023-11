Général Poisbeau : « Chaque jour, 7 000 réservistes sont engagés dans nos missions aux côtés des forces d’active »

Un article de la loi de programmation militaire 2024-2030 est consacré aux réserves opérationnelles. Le fait d’avoir consacré un tel article montre tout l’intérêt et la poursuite de ce qui était inscrit dans la loi précédente ; elle ancre les principes actés dès le Livre blanc de 2013. Le contexte (suspension du service militaire en 1997, puis l’intérêt marqué du retour d’une réserve sur volontariat en 2013, la création, après les attentats de 2015, d’une Garde nationale contribuant au développement des réserves intégrées aux forces armées et aux forces de sécurité (gendarmerie et police), les enjeux des crises sanitaires post covid ou climatiques, NDLR) montre la nécessité d’avoir un complément aux forces d’active dans le cadre de la défense et la sécurité globale.

La loi marque un certain nombre de principes forts, quantitatifs et qualitatifs. Nous passerons par exemple entre 2024 et 2030 pour les réserves opérationnelles des armées, de 40 000 à 80 000 femmes et hommes ; Les réserves militaires ont un statut particulier et correspondent dans les armées aux réserves de l’armée de Terre, de la Marine, de l’Armée de l’air et de l’espace, puis à un certain de nombre de directions et services de soutien (le service de santé des armées, le service de l’énergie opérationnelle…, NDLR). Deuxième chose importante de cette loi, les âges. Aujourd’hui, il est possible de vivre son engagement comme réserviste de 17 à 72 ans. Un médecin, à 72 ans, peut toujours faire des prescriptions et être utile. D’autres principes sont mis en place. Ainsi, en fonction de l’emploi, il y aura des aptitudes physiques adaptées. Il n’y aura donc plus une aptitude physique générale qui pouvait être discriminante pour intégrer un certain nombre de réservistes. Ils pourront désormais rejoindre la réserve et apporter des expertises essentielles en cas de crise.