Général Danès : « Être capable d’agir dans tous les espaces du champ de bataille »

C’est assez difficile à expliquer. Nous avons toujours fait travailler sur le champ de bataille l’artillerie, le renseignement et l’aérocombat. Ce que nous gagnons : une capacité à les faire travailler ensemble et de manière coordonnées, au profit des uns et des autres. Je vais vous donner un exemple, que facilite la création de ce commandement : l’infiltration. Elle peut être effectuée au sol, mais elle peut être aussi effectuée par les airs. Mettre ensemble les unités du renseignement et les unités des hélicoptères permet une infiltration en hélicoptère. Néanmoins, c’est compliqué de franchir cette ligne de front. Mettre les hélicoptères avec l’artillerie, c’est [donc leur offrir] une bulle de protection pour qu’ils franchissent la ligne de front. C’est aussi tirer à l’artillerie sur cette ligne de front pour faire baisser la tête de l’ennemi, l’attirer dans une direction et permettre le passage des hélicoptères. Faire travailler ensemble renseignement et artillerie, c’est accéléré la remontée de l’information, c’est-à-dire la détection d’une cible, qui est ensuite transmise beaucoup plus rapidement à la pièce d’artillerie qui va faire feu. Voilà comment, en rapprochant ces unités, en les faisant travailler ensemble et surtout en répétant ce type d’exercice, nous sommes plus efficaces.