Général Burkhard : « Je suis convaincu que la victoire ne se gagne pas seul »

Surtout, il a voulu souligné la complémentarité de ces unités. Une unité de mêlée, dont fait partie l’infanterie mécanisée du 35e régiment d’infanterie, et une unité d’appui, qu’est le 1er régiment d’artillerie avec sa capacité de feu que sont le mortier de 120 mm (lire notre article) et le lance-roquette unitaire (lire notre article) et sa capacité de détection avec les radars Cobra, constamment déployés au Liban et en Roumanie. « Sur cette place sont réunies une partie des clés du succès », a insisté le général Burkhard lors de son allocution. D’ajouter : « Je sais pouvoir compter sur vous pour les engagements exigeants qui nous attendent. »

Cette synergie s’incarne aussi entre les forces « d’active » et celle de « réserve », a noté l’officier, qui a pris ses fonctions comme chef d’état-major des armées en juin 2021 ; il quittera son poste à l’été. Et localement, il a loué les échanges entre « la communauté militaire » et « la communauté civile », qui, réunies, n’en forme qu’une, « la communauté française ». « Ces relations sont indispensables au moment où les crises se multiplient », a prévenu le général. Et de rappeler : « Je suis convaincu que la victoire ne se gagne pas seul. »