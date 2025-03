Christophe Grudler : « Je ne parle pas d’Europe de la défense, mais de la défense de l’Europe »

Absolument, je suis tout à fait d’accord avec ça. L’armée européenne ne doit pas exister en tant que telle. Cela doit être une coopération entre armées nationales ; c’est beaucoup plus facile pour monter en puissance. C’est vrai qu’il y a des pays en avance et volontaires. Nous pouvons faire plusieurs cercles de coopération, mais je pense que le but doit être d’intégrer d’autres pays. Il faut avoir cette envie de partager avec d’autres, notamment pour leur permettre d’acheter du matériel. Si un pays à l’est de l’Europe constate, après avoir acheté à un producteur d’Europe occidentale, qu’il n’a aucune retombée pour son territoire local, pourquoi achèterait-il plus alors à ces pays d’Europe et non pas à des Américains ou des Coréens ? Si nous arrivons à les intégrer, en partageant une partie de la chaîne de valeur chez eux, là, c’est une vraie coopération. Nous pouvons commencer avec ceux qui sont le plus avancés, mais dans un esprit de grands frères qui tendent la main au niveau de la défense. C’est comme cela que nous arriverons à créer une vraie défense de l’Europe. Je ne parle pas d’Europe de la défense. Je parle de la défense de l’Europe. C’est pour défendre les citoyens européens, leur mode de vie, la démocratie, les valeurs qui sont les nôtres que nous faisons cela. Nous ne faisons pas cela pour partir en guerre, ni pour le plaisir. Nous le faisons pour protéger les Européens.