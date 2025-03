Cédric Perrin : « Nous sommes menacés et nous avons besoin de nous réarmer »

La théorie du chef d’état-major des armées (lire notre article), c’est la guerre de haute-intensité. Cette guerre de haute-intensité commence par la nécessité qu’il y a de gagner la guerre avant la guerre. Et, dans cette théorie, c’est gagner la guerre de l’information, la guerre du numérique, la guerre du cyber. Et cette guerre, elle a déjà commencé. Nous sommes tous les jours confrontés à des problématiques de fake news, de fausses informations, d’attaques cyber, de trafics d’élection, … Évidemment, nous avons besoin de mettre des moyens très importants. Je l’ai dit au président de la République, la semaine dernière, quand j’étais à l’Élysée (lire notre article) : on ne peut pas accepter que le sujet principal des uns et des autres soit les fake news et les cyber-attaques et que, derrière, on baisse le budget du SGDSN (secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale), donc de l’Anssi (agence nationale de la sécurité des systèmes d’information) et de viginum de près de 40 millions d’euros. C’est inacceptable. J’ai déposé des amendements pour annuler ces baisses. J’ai même déposé des amendements pour augmenter leur budget. Ils ont été adoptés à la quasi unanimité au Sénat. Et en commission mixte paritaire, certains se sont amusés à supprimer ces amendements et à confirmer la baisse de ces boutiques. Si nous voulons lutter contre la désinformation, il faut mettre des moyens. C’est un sujet majeur, c’est un sujet fondamental. Il faut sensibiliser les Français aux questions de défense.