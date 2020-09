Masques : les mesures sont prorogées dans le Territoire de Belfort

Les indicateurs épidémiques continuent de se détériorer. Le taux d’incidence – qui comptabilise le nombre de nouveaux cas rapporté au nombre d’habitants sur 7 jours glissant – est passé de 29 pour 100 000 habitants la semaine dernière à 32,3 selon la préfecture. Selon Santé Publique France, ce taux atteint même 44,2 pour 100 000 habitants sur 7 jours glissants, pour la période du 5 au 11 septembre. Ce taux d’incidence était de 11,10 mi-août. « Le port du masque demeure obligatoire pour les personnes de 11 ans et plus :

lors de rassemblements, réunions, animations de rue ou activités en extérieur réunissant plus de 10 personnes

sur les marchés non-couverts

sur les vides greniers et brocantes. »

Les mesures doivent continuer à être respectées dans les établissements recevant du public ouverts de jour ou de nuit (port du masque obligatoire en lieu clos, distanciation physique). « Les contrôles renforcés réalisés par les services de la Police Nationale et de la Gendarmerie Nationale se poursuivront dans les semaines à venir », indique la préfecture. « Le Préfet du Territoire de Belfort appelle la population à respecter strictement ces mesures afin de se protéger soi-même et protéger les autres, et d’être particulièrement vigilants et prudents lors des évènements festifs et des rassemblements familiaux », conclut la préfecture.