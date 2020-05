Covid-19 : moins de 1 000 personnes hospitalisées en Bourgogne-Franche-Comté

« Tandis que l’activité sociale reprend progressivement (…) la poursuite des gestes barrières et la prudence dans les contacts sociaux restent pleinement d’actualité́ », invite l’ARS. Cette dernière « déploie dans la région la plateforme d’entraide “Prêter main forte” co- construite avec le soutien de beta.gouv.fr. En un mois, ce sont 940 bénévoles et plus de 40 établissements qui se sont inscrits sur le site https://www.pretermainforte.fr sur lequel se rencontrent besoins de renforts ponctuels hors soins et propositions des volontaires ».

« Alors que le nombre de bénévoles disponibles devrait mécaniquement se réduire compte-tenu de la reprise de l’activité, la plateforme renouvelle son appel aux bonnes volontés, en particulier celles des étudiants ou des jeunes retraités, pour aider les centres hospitaliers, les Ehepad, mais encore les cabinets libéraux ou les laboratoires de biologie », complète le bulletin. Dans le champ du soin, l’appel à la mobilisation #Renforts-Covid a été entendu en Bourgogne-Franche-Comté : 2 700 demandes de renforts des établissements ; et 2 300 volontaires, près de 850 demandes pourvues. « Mais là encore les besoins de volontaires demeurent, pour prendre la relève d’équipes sollicitées dans la durée », indique finalement l’ARS.