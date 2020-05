Covid-19 : éviter les accidents domestiques pour limiter les hospitalisations

» L’épidémie de covid-19 maintient en tension le système de santé régional qui prend encore en charge plus d’un millier de patients », relève l’ARS de Bourgogne-Franche-Comté dans son communiqué de ce dimanche 3 mai. » Rester chez soi demeure une nécessité absolue, en étant attentif aux risques d’accidents et d’intoxications, en particulier des plus jeunes.

L’indispensable confinement peut favoriser la survenue d’accidents domestiques impliquant en particulier les enfants, comme l’a observé l’Association française des centres anti-poison et de toxico-vigilance énonçant quelques gestes simples pour les éviter :

ranger les produits ménagers ou professionnels dans un placard fermé ou en hauteur

placer les flacons de solutions hydro-alcooliques hors de portée des jeunes enfants après leur utilisation

ranger tous les médicaments en hauteur ou dans une armoire à pharmacie fermée

ne pas transvaser de produits en dehors de leur récipient d’origine

ne pas mélanger les produits entre eux, surtout s’ils contiennent de la javel

porter des protections adaptées (notamment des yeux) pour la fabrication/utilisation des produits

surveiller les jeunes enfants pour qu’ils n’ingèrent pas des objets (piles bouton, billes métalliques ou billes / perles d’eau)

Les centres anti-poison assurent des téléconsultations médicales gratuites, en urgence, 24 heures sur 24. Pour la Bourgogne-Franche-Comté, le numéro à composer est celui du centre de Nancy : 03 83 22 50 50. »