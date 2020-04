2430 personnes sorties d’hospitalisation en Bourgogne-Franche-Comté

« Le respect du confinement, les gestes barrières, la distanciation physique minimale restent les clés de la lutte contre l’épidémie, souligne l’agence régionale de santé (ARS) de Bourgogne-Franche-Comté, qui « en appelle de nouveau à la discipline collective dans la perspective du 11 mai ».

L’ARS livre son bilan quotidien de l’évolution de l’épidémie : « La Bourgogne-Franche-Comté enregistre, ce 30 avril, 1181 hospitalisations pour formes graves de covid-19, dont 181 en réanimation, ce chiffre s’inscrivant dans une lente tendance à la baisse ».

Le nombre de décès s’établit à 838 en établissements de santé ; Santé publique France recense par ailleurs 575 décès dans les établissements médico-sociaux de la région. Un peu plus de 2 430 personnes sont sorties d’hospitalisation.

Hier mercredi, on enregistrait 1 186 hospitalisations, 832 décès . 2 375 retours à domicile

A la veille du pont du 1er-Mai, l’ARS Bourgogne-Franche-Comté relaie le message du ministère des Solidarités et de la Santé : « Il est indispensable que nous oursuivions tous nos efforts en respectant le confinement, tous les gestes barrières, la distanciation physique minimale d’un mètre et la réduction drastique du nombre de nos contacts ».