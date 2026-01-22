Belfort : Arabelle Solutions va investir 350 millions d’euros

« Je peux vous confirmer que l’usine de Belfort fait l’objet d’un programme d’investissements de près de 350 millions d’euros, qui seront progressivement engagés et mis en œuvre d’ici 2029 », indique Bernard Fontana, président directeur général d’EDF dans un courrier adressé à Christophe Grudler, député européen et candidat aux municipales à Belfort.

Cet investissement concerne le site de Belfort d’Arabelle Solutions, filiale d’EDF, qui a racheté en mai 2024 la branche nucléaire de GE (elle-même issue du rachat de vente de la branche énergie d’Alstom à GE en 2015).

Bernard Fontana indique que ce programme « vise la mise à niveau de l’outil industriel du site, et prévoit par ailleurs la création d’une nouvelle usine d’environ 20 000 m² à proximité ». Le site d’Arabelle Solutions à Belfort fait actuellement 150 000 m², dont 85 000 m² pour l’usine. « Ces travaux devront permettre à Arabelle Solution de répondre, dans un premier temps, aux besoin du programme EPR2, et dans un second temps, à ceux des augmentations de puissance du parc existant », détaille Bernard Fontana. Ces programmes avaient été annoncés par Emmanuel Macron lors de sa visite sur le site de Belfort en février 2022.

Bernard Fontana précise que des premiers travaux ont été lancés en septembre 2025. Il assure également que ce programme d’investissements doit largement profiter aux entreprises locales. Il cite ainsi Belfort Tous Travaux pour la démolition et le terrassement, TED à Sochaux en tant qu’entreprise générale du bâtiment, Hydro géotechnique à Anjoutey, LGP mécanique pour les études et le cabinet Itinéraire Architecture à Belfort.