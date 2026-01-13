Arabelle Solutions équipe la 1re centrale nucléaire de Pologne

Arabelle Solutions enregistre un nouveau contrat. Après la Chine, les États-Unis, le Canada ou encore la Roumanie (tous nos articles), c’est en Pologne que le savoir-faire de cet équipementier de la filière nucléaire va s’exporter.

Arabelle Solutions va fournir trois turbines à vapeur Arabelle (à découvrir ici), à demi-vitesse, les trois alternateurs associés ainsi que les systèmes auxiliaires, à la première centrale nucléaire de Pologne, installée à Choczewo. La ligne des turbines mesurera 68 mètres de long, avec l’ensemble des éléments (modules haute, moyenne et basse pression).

Ces éléments constituent ce que l’on nomme l’îlot turbine, qui transforme l’énergie thermique issue de la fission nucléaire en énergie électrique. Ces machines seront associées au réacteur américain AP1000®, développé par Westinghouse ; c’est un réacteur de 3e génération, à eau pressurisée, d’une puissance de 1 150 MWe.

En plus des turbines, Arabelle Solutions fournit des équipements du cycle eau-vapeur, “notamment le condenseur, les groupes sécheurs surchauffeurs, les réchauffeurs basse et haute pression, et la bâche dégazante”, détaille le communiqué.