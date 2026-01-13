Arabelle Solutions équipe la 1re centrale nucléaire de Pologne

Arabelle Solutions enregistre un nouveau contrat. Après la Chine, les États-Unis, le Canada ou encore la Roumanie (tous nos articles), c’est en Pologne que le savoir-faire de cet équipementier de la filière nucléaire va s’exporter.
Arabelle Solutions va fournir trois turbines à vapeur Arabelle (à découvrir ici), à demi-vitesse, les trois alternateurs associés ainsi que les systèmes auxiliaires, à la première centrale nucléaire de Pologne, installée à Choczewo. La ligne des turbines mesurera 68 mètres de long, avec l’ensemble des éléments (modules haute, moyenne et basse pression).
Ces éléments constituent ce que l’on nomme l’îlot turbine, qui transforme l’énergie thermique issue de la fission nucléaire en énergie électrique. Ces machines seront associées au réacteur américain AP1000®, développé par Westinghouse ; c’est un réacteur de 3e génération, à eau pressurisée, d’une puissance de 1 150 MWe.
En plus des turbines, Arabelle Solutions fournit des équipements du cycle eau-vapeur, “notamment le condenseur, les groupes sécheurs surchauffeurs, les réchauffeurs basse et haute pression, et la bâche dégazante”, détaille le communiqué.
Arabelle Solutions veut renforcer le tissu industriel
Le projet est porté par Bechtel et Westinghouse Electric Compagny. Choczewo est situé en Poméranie, dans le nord du pays. Le village est au bord de la mer Baltique, près de Gdansk. “Ce projet reflète à la fois la confiance de nos partenaires et l’engagement de nos équipes à faire vivre notre expertise historique et notre capacité d’innovation, au service des besoins énergétiques croissants dans le monde », a témoigné Catherine Cornand, présidente d’Arabelle Solutions, citée par le communiqué de presse de l’entreprise.
« La participation d’un fournisseur européen aussi important souligne la philosophie du consortium Westinghouse-Bechtel, “Acheter là où nous construisons”, et notre engagement à faire participer des entreprises polonaises tout au long du projet”, soutient, pour sa part, Dan Lipman, président de Westinghouse Energy Systems. Des fournisseurs spécialisés polonais participeront à la chaine d’approvisionnement, « afin de renforcer le tissu industriel et de former les compétences de demain », a ajouté Catherine Cornand.
La mise en service commerciale de la première unité de la centrale est attendue pour 2033, indique la Revue générale nucléaire, éditée par la société française d’énergie nucléaire (Sfen). Au final, la centrale offrira une capacité totale de 3,3 GW. On évoque un coût de construction de 49 milliards de dollars. Toujours selon la Sfen, en 2023, 66 % de l’électricité polonaise était produite à partir de charbon,