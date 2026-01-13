,

Arabelle Solutions équipe la 1re centrale nucléaire de Pologne

Perspective de la première centrale nucléaire de Pologne, à Choczewo, en Poméranie.
Perspective de la première centrale nucléaire de Pologne, à Choczewo, en Poméranie. | ©DR

Arabelle Solutions va fournir trois turbines à vapeur pour la première centrale nucléaire de Pologne, qui sera installée à Choczewo, en Poméranie.

Arabelle Solutions enregistre un nouveau contrat. Après la Chine, les États-Unis, le Canada ou encore la Roumanie (tous nos articles), c’est en Pologne que le savoir-faire de cet équipementier de la filière nucléaire va s’exporter.

Arabelle Solutions va fournir trois turbines à vapeur Arabelle (à découvrir ici), à demi-vitesse, les trois alternateurs associés ainsi que les systèmes auxiliaires, à la première centrale nucléaire de Pologne, installée à Choczewo. La ligne des turbines mesurera 68 mètres de long, avec l’ensemble des éléments (modules haute, moyenne et basse pression).

Ces éléments constituent ce que l’on nomme l’îlot turbine, qui transforme l’énergie thermique issue de la fission nucléaire en énergie électrique. Ces machines seront associées au réacteur américain AP1000®, développé par Westinghouse ; c’est un réacteur de 3e génération, à eau pressurisée, d’une puissance de 1 150 MWe.

En plus des turbines, Arabelle Solutions fournit des équipements du cycle eau-vapeur, “notamment le condenseur, les groupes sécheurs surchauffeurs, les réchauffeurs basse et haute pression, et la bâche dégazante”, détaille le communiqué.

Les acteurs de la première centrale nucléaire polonaise : Ed Gore, project director Bechtel Polska, Marek Woszczyk, president PEJ, Catherine Cornand, Présidente Arabelle Solutions, Anna Kopytowska, Executive Vice President, Arabelle Solutions Poland, Leszek Holda, President of Bechtel Polska, Wojciech Wrochna, Secretary of State at the Ministry of Energy, Government Plenipotentiary for Strategic Energy Infrastructure, Jarosław Bach, Mayor of Choczewo, Piotr Piela, Vice Président PEJ, et Bogumila Ozarska Karbowiak, Vice Président PEJ.
Les acteurs de la première centrale nucléaire polonaise : Ed Gore, project director Bechtel Polska, Marek Woszczyk, president PEJ, Catherine Cornand, Présidente Arabelle Solutions, Anna Kopytowska, Executive Vice President, Arabelle Solutions Poland, Leszek Holda, President of Bechtel Polska, Wojciech Wrochna, Secretary of State at the Ministry of Energy, Government Plenipotentiary for Strategic Energy Infrastructure, Jarosław Bach, Mayor of Choczewo, Piotr Piela, Vice Président PEJ, et Bogumila Ozarska Karbowiak, Vice Président PEJ. | ©DR

Arabelle Solutions veut renforcer le tissu industriel

Le projet est porté par Bechtel et Westinghouse Electric Compagny. Choczewo est situé en Poméranie, dans le nord du pays. Le village est au bord de la mer Baltique, près de Gdansk. “Ce projet reflète à la fois la confiance de nos partenaires et l’engagement de nos équipes à faire vivre notre expertise historique et notre capacité d’innovation, au service des besoins énergétiques croissants dans le monde », a témoigné Catherine Cornand, présidente d’Arabelle Solutions, citée par le communiqué de presse de l’entreprise.

« La participation d’un fournisseur européen aussi important souligne la philosophie du consortium Westinghouse-Bechtel, “Acheter là où nous construisons”, et notre engagement à faire participer des entreprises polonaises tout au long du projet”, soutient, pour sa part, Dan Lipman, président de Westinghouse Energy Systems. Des fournisseurs spécialisés polonais participeront à la chaine d’approvisionnement, « afin de renforcer le tissu industriel et de former les compétences de demain », a ajouté Catherine Cornand.

La mise en service commerciale de la première unité de la centrale est attendue pour 2033, indique la Revue générale nucléaire, éditée par la société française d’énergie nucléaire (Sfen). Au final, la centrale offrira une capacité totale de 3,3 GW. On évoque un coût de construction de 49 milliards de dollars. Toujours selon la Sfen, en 2023, 66 % de l’électricité polonaise était produite à partir de charbon, 

Nos derniers articles

L'anesthésiste Frédéric Péchier, jugé pour empoisonnement.

Besançon : la demande de remise en liberté de Frédéric Péchier examinée le 11 février

L’ancien anesthésiste Frédéric Péchier a déposé une demande de remise en liberté dès l'annonce de sa condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, le 18 décembre. Il a également fait appel de sa condamnation.
,
Marie-France Cefis est candidate pour un deuxième mandat de maire de Valdoie.

Valdoie : Marie-France Cefis « prête pour un deuxième mandat »

L’actuelle maire de Valdoie a officialisé sa candidature pour les élections municipales des 15 et 22 mars 2026.
,
Une voiture électrique en cours de charge.

Les doutes persistent sur les assouplissements de l’Europe concernant la fin du moteur thermique

La p-dg Europe de Stellantis, Emanuele Cappellano, n'est pas convaincue par la décision de la Commission européenne, visant à assouplir l'interdiction des ventes de voitures thermiques. Selon elle, ce règlement n'aura aucun impact sur les obligations des constructeurs.

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

101 Appartements8 Immeubles52 Maisons16 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC