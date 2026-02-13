Arabelle Solutions : trois ans pour concrétiser un plan d’investissement ambitieux

Arabelle Solutions veut produire deux turbines Arabelle (lire notre article) par an. « L’usine a un challenge d’améliorer de 25% le temps de production tous les deux ans », note, à ce titre, Bernard Fontana, président de EDF, actionnaire unique d’Arabelle Solutions.

Pour répondre à cet enjeu, l’entreprise investit dans ses capacités de production, dont le parc machine, et dans la ré-internalisation d’activités clés : la fabrication de grandes ailettes ; la fabrication des barres stator d’alternateur, aujourd’hui produites à Bucarest en Roumanie ; ou encore le bobinage des rotors d’alternateurs. L’industriel veut aussi maîtriser au mieux sa chaine de production et d’approvisionnement et être le plus agile possible. « Nous voulons plus de valeur du site de Belfort dans le produit final », a également indiqué Pierre-Marie Poisson, directeur du site de Belfort d’Arabelle Solutions, lors de la visite de l’impressionnante halle « turbine » : une trentaine de mètres de haut pour 350 mètres de long.

Les dimensions des pièces de turbines et des machines qui les façonnent – tour d’usinage ; fraiseuse de 37 m de long pour 7 m de large – sont impressionnantes. « Une cathédrale industrielle », comme a aimé la décrire Roland Lescure. Une cathédrale aux exigences considérable et au savoir-faire résumé dans une formule bien sentie par le directeur du site : « La tolérance de l’horlogerie à des dimensions gigantesques. »