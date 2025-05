Belfort : les travaux du nouvel atelier d’Alstom débutent à la rentrée

Les travaux du nouvel atelier d’Alstom vont débuter à la rentrée, confirme la mairie de Belfort. L’industriel construit un atelier de 3 800 m2. Il mesurera 250 mètres de long, permettant d’accueillir une rame complète de train (lire notre article), en clos couvert. Équipé d’une voie unique, d’une fosse pour vérifier les organes de roulement, de deux ponts, d’un accès en toiture et de dispositifs permettant de soulever une rame entière, cet atelier sera un poste de travail ultra-fonctionnel. Il nécessite un investissement de 10 millions d’euros.

« On sera en capacité de tout faire. C’est un poste de travail de plus de 200 m de long dont on avait besoin en complément », avait précisé, lors de la présentation, David Journet, directeur d’Alstom Belfort (lire notre article). L’atelier sera destiné « à la préparation des services commerciaux des nouveaux trains et à la mise en fiabilité des équipements », avait-il ajouté.