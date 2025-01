Alstom investit 10 millions d’euros à Belfort pour un nouvel atelier de pointe

« C’est un investissement majeur pour nous qui va compléter nos infrastructures sur nos sites historiques. On continue à écrire les pages d’une relation historique avec l’usine dans la ville. Et cela va dans un plan plus large de développement de l’activité pour améliorer notre compétitivité », a détaillé David Journet.Alstom, qui était descendu sous la barre des 500 salariés il y a quelques années, emploie aujourd’hui environ 800 personnes à Belfort, incluant une centaine d’intérimaires et de prestataires. Cet investissement est vu comme un signal fort pour la pérennité du site. Le directeur a ainsi rappelé que le site de Belfort « allait bien » et était diversifié : « Il ne se limite pas à la production des TGV M. » Il est également impliqué dans la maintenance de locomotives, la rénovation de tramways, et mène des projets de recherche et développement sur des énergies alternatives, notamment l’hydrogène. Quant à la poursuite de l’activité sur le long terme, David Journet assure avoir « une bonne visibilité sur le cahier des charges ».

Concernant le lieu, le choix du parking Albert-Charles Meyer comme emplacement va nécessiter des ajustements urbains. Ce lieu, habituellement utilisé pour la fête foraine, continuera d’accueillir les manèges, mais les caravanes et camions seront délocalisées, sans plus de détails pour le moment. « Des discussions sont en cours. Il faut que tout le monde trouve sa place dans notre ville », a précisé Damien Meslot.