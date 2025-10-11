Un don de 17 000 euros des Eurocks aux Restos du Cœur grâce à la consigne

Les Eurockéennes de Belfort ont fait un chèque de 17 729 euros à la délégation départementale du Territoire de Belfort des Restos du Cœur. Lorsqu’ils rendent leur vaisselle, les festivaliers peuvent transformer la consigne en don pour l’association.

Lors de l’édition 2025, la consigne a été généralisée à l’ensemble des stands alimentaires du festival. Ce qui se ressent sur le don : 17 729 euros contre 10 554 euros l’an passé (lire notre article). 65 010 repas ont été servis avec de la vaisselle consignée, lors de l’édition du festival, contre 49 700 à l’occasion de l’édition 2024. C’est la troisième année que cette opération est menée.

« Les festivaliers ont été généreux », salue Dominique Ory, président de la délégation départementale des Restos du Cœur ; pour l’association, c’est aussi l’occasion de valoriser la structure, de présenter ses actions et de sensibiliser. Ce sont plus de 10 000 festivaliers qui ont fait un don. 46 bénévoles des Restos du Cœur se sont mobilisés tout le week-end du festival. « Il gère le dispositif de main de maître », félicite Anthony Fernandes, coordonnateur de la restauration, des bars et du merchandising des Eurockéennes de Belfort.