Un don de 17 000 euros des Eurocks aux Restos du Cœur grâce à la consigne

Le stand de déconsigne etait géré par Les Restos du Coeur.
Depuis trois éditions, les Restos du Coeur gèrent le stand de déconsigne de la vaisselle, aux Eurockéennes. | ©Le Trois – archives

Les Eurockéennes de Belfort ont remis un chèque de 17 729 euros, ce vendredi 10 octobre, à la délégation départementale du Territoire de Belfort des Restos du Cœur. Cela correspond aux dons des festivaliers faits lorsqu’ils rendaient leur vaisselle consignée.

Les Eurockéennes de Belfort ont fait un chèque de 17 729 euros à la délégation départementale du Territoire de Belfort des Restos du Cœur. Lorsqu’ils rendent leur vaisselle, les festivaliers peuvent transformer la consigne en don pour l’association. 

Lors de l’édition 2025, la consigne a été généralisée à l’ensemble des stands alimentaires du festival. Ce qui se ressent sur le don : 17 729 euros contre 10 554 euros l’an passé (lire notre article). 65 010 repas ont été servis avec de la vaisselle consignée, lors de l’édition du festival, contre 49 700 à l’occasion de l’édition 2024. C’est la troisième année que cette opération est menée.

« Les festivaliers ont été généreux », salue Dominique Ory, président de la délégation départementale des Restos du Cœur ; pour l’association, c’est aussi l’occasion de valoriser la structure, de présenter ses actions et de sensibiliser. Ce sont plus de 10 000 festivaliers qui ont fait un don.  46 bénévoles des Restos du Cœur se sont mobilisés tout le week-end du festival. « Il gère le dispositif de main de maître », félicite Anthony Fernandes, coordonnateur de la restauration, des bars et du merchandising des Eurockéennes de Belfort.

Les Eurocks ont fait un chèque de 17 729 euros aux Restos du Coeur, grâce aux dons de la vaisselle consignée.
Les Eurocks ont fait un chèque de 17 729 euros aux Restos du Coeur, grâce aux dons de la vaisselle consignée. | ©Le Trois

« Augmentation sensible des personnes accueillies »

Les Eurockéennes vont poursuivre leur travail avec leur fournisseur pour proposer de nouveaux contenants qui répondent à toutes les contraintes des restaurateurs, notamment les vendeurs de pizza. Là encore, l’objectif est de réduire drastiquement les déchets. Et d’accroître la part de vaisselle consignée, dont le recours génère aussi de la solidarité avec les Restos du Coeur. 

Ce montant intègre le budget de fonctionnement de la délégation départementale des Restos du Cœur. Cela ne sert pas à l’aide alimentaire, gérée par l’échelon national. Par contre, il permet de faire fonctionner l’antenne locale, dont le budget annuel s’élève à 280 000 euros. En projet, notamment, l’achat d’un chariot élévateur ou encore le remplacement d’un frigo.

Lors de la campagne estivale 2024 et lors de la campagne hivernale 2024-2025, 515 219 repas ont été distribués dans le Territoire de Belfort, par l’intermédiaire des cinq antennes (Belfort Bartholdi, Belfort Dardel, Delle, Beaucourt et Giromagny) et du camion itinérant. Cet été, il y a eu « une augmentation sensible des personnes accueillies », convient Dominique Ory. Les Restos du Cœur mobilisent 470 bénévoles pour assurer le fonctionnement de l’association. La campagne hiver débute le 17 novembre.

En 2025, les Eurocks ont reversé 115 913 euros à 65 associations locales.

