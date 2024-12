Les Eurockéennes généralisent la vaisselle consignée à tous les stands

En 2024, 19 stands ont joué le jeu et servi 49 700 repas avec de la vaisselle consignée. Le généraliser génère un défi colossal. Les stands proposeront 100 % de contenants consignés. Et les stands de street food ne proposeront plus de contenants jetables. Dans la première forme du dispositif, il fallait 30 000 contenants (en ABS (polymère thermoplastique) et bois) pour assurer le rythme de fourniture, lavage et réapprovisionnement. En généralisant la consigne, il faudra plus de « 100 000 contenants », estime Anthony Fernandes. Quatre points de collectes des récipients sales seront prévus sur le site du festival, pour fluidifier ; c’est un doublement des points de collecte. Le festival estime que 120 à 140 000 repas seront ainsi servis avec de la vaisselle consignée. « Nous discutons actuellement avec les restaurateurs pour trouver les bons contenants », assure Anthony Fernandes.

Une trentaine de personnes des Restos du Cœur est mobilisée tout le week-end pour assurer ce service replace Fred Adam, responsable du pôle partenariat du festival, qui a remis le chèque. Une autre association pourrait, peut-être être sollicitée, pour étoffer les effectifs des Restos du Cœur et répondre à ce défi logistique.

En 2023, lors de la mise en place de la consigne, les Eurockéennes estimaient que cette initiative devait permettre d’éviter 3,6 tonnes de déchets, soit 2,25 % du tonnage global des déchets (160 tonnes en 2019, déjà en baisse de 9 % par rapport à 2018).