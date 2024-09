Un Belfortain champion du monde de montgolfières

Huit équipes françaises ont été sélectionnées pour défendre les couleurs du drapeau tricolore. Et c’est le Belfortain Clément Seigeot qui a ramené le sacre le 14 septembre : le titre de champion du monde de montgolfière.

En 2022, Le Trois avait rencontré une passionnée de montgolfières très proche de lui : sa mère, Pascale Seigeot, secrétaire générale de la fédération française d’aérostation, lors d’une étape du championnat de France de montgolfières à Belfort. Celle-ci nous avait raconté son parcours. « Lorsque j’étais enseignante, le papa d’une élève m’a offert mon premier vol. C’était en 2006. L’année d’après, il a renouvelé sa proposition et c’est lors de ce vol que j’ai rencontré mon actuel mari.» Son mari, Raymond Seigeot, est pilote et président du comité d’organisation. Ensemble, ils ont transmis leur passion à leur fils, qui s’est lui aussi épris du ballon dès le plus jeune âge. Elle le racontait émue, car en 2022, il était sur l’étape du championnat de France. Cette même année, il était déjà 3e mondial et 1er national (lire ici).

Le jeune de 34 ans a aussi été sacré champion de France en 2017, et en 2023. Il est actuellement pilote professionnel à Praz-sur-Arly dans les Hautes-Alpes.

« Dès les premiers vols, Clément aidé de son équipe (Victoria, Julien et Nathan) a imposé son rythme, démontrant sa maîtrise et son savoir-faire tout au long des 5 vols et 18 épreuves de précisions disputés au cours de ce championnat. L’objectif étant de cumuler un maximum de point au cours de ces épreuves », raconte la fédération française d’aérostation. Au total, six pilotes français se sont classés parmi les 40 premiers.