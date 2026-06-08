Ronchamp : la soprano Tamara Bounazou pour célébrer l’œuvre de Le Corbusier

10 ans à l’Unesco, cela se fête ! La soprano Tamara Bounazou chantera le 25 juillet 2026, à la chapelle de Ronchamp, dans le cadre des festivités du 10e anniversaire de l’inscription au patrimoine mondial de l’Unesco des œuvres de Le Corbusier. « Les festivités seront consacrées spécifiquement à la découverte ou redécouverte des grands monuments liés au patrimoine mondial », explique Morgane Blant-Boniou, directrice de la chapelle Le Corbusier, à Ronchamp. Pour elle, cette reconnaissance ne doit pas rester à une simple mention. Mais un héritage à transmettre.

L’équipe de la chapelle a fait appel à David Demange, directeur de la Rodia (scène de musiques actuelles de Besançon) et fondateur du Moloco (scène de musiques actuelles du pays de Montbéliard à Audincourt), pour organiser un concert. « On s’est aperçu que le fil rouge autour de la voix était quelque chose qui faisait vraiment écho à cette résonance dans ce lieu où la lumière respire et rayonne aussi dans ce bout », exprime-t-il. Le choix de Tamara Bounazou était ainsi une évidence. L’acoustique du lieu est unique ; sa voix est idéale pour raisonner dans la chapelle selon David Demange.