Ronchamp : la soprano Tamara Bounazou pour célébrer l’œuvre de Le Corbusier

Juliana Burel
10 ans à l’Unesco, cela se fête ! La soprano Tamara Bounazou chantera le 25 juillet 2026, à la chapelle de Ronchamp, dans le cadre des festivités du 10e anniversaire de l’inscription au patrimoine mondial de l’Unesco des œuvres de Le Corbusier. « Les festivités seront consacrées spécifiquement à la découverte ou redécouverte des grands monuments liés au patrimoine mondial », explique Morgane Blant-Boniou, directrice de la chapelle Le Corbusier, à Ronchamp. Pour elle, cette reconnaissance ne doit pas rester à une simple mention. Mais un héritage à transmettre.
L’équipe de la chapelle a fait appel à David Demange, directeur de la Rodia (scène de musiques actuelles de Besançon) et fondateur du Moloco (scène de musiques actuelles du pays de Montbéliard à Audincourt), pour organiser un concert. « On s’est aperçu que le fil rouge autour de la voix était quelque chose qui faisait vraiment écho à cette résonance dans ce lieu où la lumière respire et rayonne aussi dans ce bout », exprime-t-il. Le choix de Tamara Bounazou était ainsi une évidence. L’acoustique du lieu est unique ; sa voix est idéale pour raisonner dans la chapelle selon David Demange.
Tamara, une enfant du pays
Originaire de Montbéliard, la chanteuse franco-algérienne a été sacrée Révélation artiste lyrique 2026 des Victoires de la musique classique, au mois de mars. Elle a commencé sa carrière au conservatoire de Montbéliard, tout comme Axelle Saint-Cirel, que la France avait découverte à la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques 2024, lors d’une fabuleuse interprétation de La Marseillaise depuis les toits de Paris.
Sa voix et son talent mèneront Tamara Bounazou au conservatoire de Lyon. Au fil de son parcours, la jeune artiste intègre le Schloβtheater de Schönbrunn à Vienne. Sa carrière prend une autre dimension en 2025 à l’Opéra-Comique où elle incarne le rôle-titre d’Iphigénie en Tauride de Gluck.
Pour son retour, elle a donc imaginé un concert sur le thème Lux et Umbra (ombre et lumière). « J’ai pensé ce programme à partir d’une idée chère à Le Corbusier, qui fit de la chapelle de Ronchamp un lieu où la lumière devient matière vivante, jamais pure ni solitaire, toujours née de l’ombre », justifie Tamara Bounazou, citée dans le dossier de presse de l’événement.
Un architecte reconnu
La soirée sera divisée en deux parties. Pour la première, Tamara Bounazou sera accompagnée de sa pianiste Anna Giorgi. Leur duo Moine ou Voyou, inspiré de la critique de Poulenc, interprétera différents styles et époques. Elles présenteront du Schubert, du Berg ou encore du Debussy. Pour la deuxième partie, la soprano sera rejointe par le guitariste David Demange et le contre-ténor Serge Kakudji (lire notre article). Ils proposeront d’autres univers tels que Couperin ou Villa-Lobos. Le concert se clôtura sur une touche baroque, avec le célèbre Vedrò con mio diletto de Vivaldi.
La chapelle Notre-Dame du Haut, imaginée par Le Corbusier, est l’un des 17 sites concernés par cette inscription au patrimoine de l’humanité en 2016. On retrouve ses œuvres dans sept pays et à travers trois continents. Le Corbusier a la chapelle de Ronchamp en 1955. Elle repose sur les vestiges de celle détruite par les Allemands en 1944 (lire notre article). Environ 65 000 personnes se rendent à Ronchamp chaque année pour découvrir cette architecture. Les visiteurs viennent du monde entier pour découvrir les créations de celui que l’on nomme le père de l’architecture moderne.
Quelles festivités ?
Des animations seront proposées du 17 au 19 juillet 2026 à la chapelle Notre-Dame du Haut, à Ronchamp, pour célébrer les 10 ans de cette inscription à l’Unesco. La thématique est centrée sur le partage du patrimoine de l’architecte. Le vendredi 17 juillet au soir, une soirée nocturne et privative sera consacrée à la VUE (valeur universelle exceptionnelle) de la chapelle, où l’on propose une visite d’une heure de l’édifice, un buffet partagé en extérieur et le gâteau du 10e anniversaire.
Plus d’informations et programme complet : https://www.chapelle-lecorbusier-ronchamp.com/agenda/10_ans_inscription_unesco_ronchamp/
- Concert de Tamara Bounazou, le 25 juillet à 20 h, chapelle Le Corbusier, à Ronchamp. Billetterie : https://www.chapelle-lecorbusier-ronchamp.com/boutique/billetterie/concert_tamara_bounazou/