David Demange et Serge Kakudji s’associent pour un album

Ça fait déjà deux ou trois ans que l’on se connaît. La première fois que l’on s’est rencontrés, c’était par le biais de François Lanneau qui organise beaucoup d’événements artistiques à Belfort. C’était à un festival de jazz justement à Belfort. Il m’a dit « Il y a David qui joue, ça peut être l’occasion de vous rencontrer ». J’ai évoqué le fait que l’on pouvait même jouer ensemble. David a accepté et je lui ai proposé un morceau. Je me souviens, je suis arrivée en short avec la partition et on a commencé à répéter juste un peu avant le concert.

Ça a commencé comme ça. Ce concert, ça nous a donné envie de se revoir, de jouer ensemble et de commencer quelque chose. Je dirais que c’était le rendez-vous du destin. Ensuite, on a fait pas mal de concerts ensemble (lire notre article) : Rencontres et Racines, Escales en Musique, le Fimu [Festival international de musique universitaire, ndlr].