Serge Kakudji et David Demange, un duo « spontané » et singulier au Fimu

« Quand j’ai rencontré Serge à mon concert, il est arrivé en short. »

La rencontre, la création, l’inspiration… Tout est spontané dans le duo de Serge Kakudji et David Demange. Jusqu’aux interviews. Assis au comptoir de la cuisine, dans un appartement du faubourg des Ancêtres, les deux artistes se prêtent au jeu des questions au milieu des bols de chips et de saucisson. Ils y donnent juste après un concert privé pour une trentaine de personnes.

Peu de choses auraient pu amener un guitariste et organisateur de concerts, et un chanteur d’opéra contre-ténor, à collaborer. Mais voilà qu’en mai 2022, un jour où « il faisait 34°C », David Demange donne un concert à l’école de Jazz de Belfort. François Lanneau, programmateur de l’association Bonus Track à Belfort, lui annonce que Serge Kakudji va venir assister à son concert. « J’ai appelé Serge et on s’est dit que ça serait peut-être bien de faire un truc ensemble à l’occasion de ce concert, ce n’était pas tout prévu, relate David Demange. Deux minutes avant qu’on ouvre les portes au public, on a essayé un petit truc, et puis à la fin du concert, on a joué ça sur scène. »

De croches en doubles croches, les deux hommes enchaînent les représentations ensemble. Un récital, où ils se découvrent « une connexion, une alchimie ». Puis Rencontres & Racines en 2024, « alors qu’ils n’avaient jamais programmé de musique classique », se remémore David Demange, aujourd’hui directeur de la Rodia à Besançon. Leur concert fut d’ailleurs le seul retenu cette année-là, un important orage ayant obligé les organisateurs à annuler tous les autres concerts.