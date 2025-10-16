À Ronchamp, la chapelle Notre-Dame du Haut fête ses 70 ans

Avant d’être un manifeste architectural, Notre-Dame du Haut est un lieu de prière. Une chapelle s’y dressait déjà au Moyen Âge, attirant pèlerins et fidèles. Mais la guerre est passée par là. En 1944, les bombardements réduisent l’édifice en poussière. Lorsque l’idée d’une reconstruction surgit, un nom improbable circule : Le Corbusier.

L’architecte du béton et des lignes épurées, le chantre du modernisme. L’idée de lui confier le projet a d’abord suscité la méfiance : comment un rationaliste pourrait-il concevoir un lieu de prière ? Un choix qui divise. Lui-même hésite : il n’a jamais voulu, dit-il, « travailler pour une institution morte ».

Mais tout change lorsqu’il découvre la colline. La vue dégagée à 360 degrés sur les Vosges et la Haute-Saône, le silence, la lumière changeante. Il en tombe littéralement amoureux. ll s’attachera alors à faire dialoguer tradition et modernité, et retransformer la colline en un espace sacré.