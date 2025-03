Ronchamp : Notre-Dame du Haut entame sa restauration intérieure

Notre-Dame du Haut est un lieu où se croisent les visions de trois figures majeures de l’architecture et du design. Outre Le Corbusier, qui a conçu l’édifice principal, Jean Prouvé est intervenu pour réaliser le campanile et les cloches, en retrait du bâtiment, pour ne pas altérer son harmonie. Plus récemment, en 2011, Renzo Piano a discrètement intégré un monastère et un pavillon d’accueil au paysage, en veillant à ce qu’ils restent invisibles depuis le sommet de la colline, préservant ainsi la pureté du site.

Pour permettre aux visiteurs de continuer à découvrir ce joyau architectural malgré les travaux, un tarif réduit est mis en place pendant toute la durée du chantier (6,50 euros à la place de 9 euros). C’est l’occasion de (re)découvrir la colline de Notre-Dame du Haut et d’apprécier le dialogue entre ces trois grands noms de l’architecture, dans un cadre naturel exceptionnel.